Scontro Meloni-Trump, le rivelazioni della nipote psicologa sul "declino cognitivo dello zio Donald"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gelo totale e scambio di accuse a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump: in circa un anno e mezzo la premier è passata dall’essere elogiata dal presidente Usa all’essere additata come partner poco leale e implorante. Una ricostruzione che la leader di Fratelli d’Italia ha negato in toto mentre il tycoon ha continuato a sostenere a oltranza. All’origine del malcontento di Trump ci sarebbe l’atteggiamento dell’Italia nella guerra in Iran. Il numero uno della Casa Bianca si aspettava che il nostro Paese avrebbe dato più supporto nel conflitto. Intanto sua nipote Mary ha rilasciato un’intervista in cui ha descritto suo zio come “un uomo in declino, cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente”.

La nipote di Trump: “Mio zio è un uomo in declino e disperato”

“Donald è un misogino. Non rispetta le donne, ha dei problemi con loro, in particolare con quelle forti”. Lo ha affermato Mary L. Trump, psicologa clinica e nipote del presidente degli Stati Uniti, nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Trump è “un uomo in declino, cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente”, ha aggiunto Mary, che non vede e non sente lo zio dal 2017.

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Secondo la donna, il presidente Usa “è profondamente insicuro”. “Potrebbe essere la persona più debole che abbia mai incontrato – ha proseguito – Sta perdendo il controllo di se stesso e della narrazione che cerca di imbastire su di sé e sulla sua competenza. Sta diventando sempre più ovvio che non sa cosa sta facendo e sta creando disastri da cui non riesce a uscire. E la sua consapevolezza di questo lo rende più disperato. L’unica cosa che gli viene in mente di fare è incolpare gli altri”.

Mary L. Trump: “Donald ha detto il falso su Meloni”

Mary è poi passata a commentare nello specifico lo scontro avuto tra Trump e Meloni, affermando che anche la premier italiana sta scoprendo che “Donald alla fine si rivolta sempre contro i suoi alleati”.

La psicologa ha dichiarato che a suo avviso lo zio è consapevole che la “guerra contro l’Iran è stata un totale disastro per lui e per gli Stati Uniti”, aggiungendo che all’ultimo G7 era “isolato”. Nella sua analisi, ha osservato che Meloni è sempre stata una “buona partner della NATO” e “contraria alla guerra in Iran”. Un atteggiamento che avrebbe innescato in Trump malcontento e frustrazione.

Secondo Mary, a proposito della miccia che ha provocato lo strappo, ossia la frase in cui Donald ha sostenuto che la premier l’avrebbe implorato per farsi una foto con lui, lo zio “ha dovuto affermare il falso su di lei“. “Perché non penso che niente di ciò che ha riferito sulle loro interazioni sia vero”, ha sottolineato.

E adesso che cosa accadrà? La psicologa ha dipinto uno scenario per nulla roseo, affermando che la situazione “peggiorerà sotto ogni aspetto”, finché Trump guiderà gli Usa. “Continuerà a scagliarsi contro tutti, non finirà bene”, ha chiosato.

E ancora, ha riferito che la più grande paura di suo zio è di essere umiliato “e in questo periodo gli succede costantemente sulla scena mondiale a causa di ciò che sta facendo”. Dal punto di vista psicologico, lo ha tratteggiato come un uomo che non sa essere gentile verso il prossimo, definendolo “pericoloso“.

A detta sua oggi è più “pericoloso” di ieri perché in questo secondo mandato “è circondato da persone che non faranno nulla per contenerlo”. “In più lui – ha proseguito – ha sempre meno controllo sui suoi impulsi, sulle sue decisioni. E penso che questa faccenda con Meloni sia molto rappresentativa del suo stato emotivo”.

La psicologa: “Mio zio è un bullo”

Per Mary, Trump non deve essere assecondato ma combattuto. A suo avviso i leader dei Paesi della Nato dovrebbero organizzare un’opposizione compatta “perché è un bullo, e il modo migliore per reagire è, metaforicamente parlando, tirargli un pugno in faccia”.

La psicologa oggi non ha più alcun tipo di rapporto con il tycoon. Ha riferito che lui le ha fatto causa per 100 milioni di dollari circa tre anni e mezzo fa. “Non posso discuterne, ma abbiamo raggiunto un accordo. Questo è tutto ciò che posso dire”, ha reso noto la donna.