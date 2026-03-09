Scontro Montanari-La Russa, il rettore risponde al presidente del Senato: "Minacce per un'opinione, è grave"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Scambio acceso tra Tomaso Montanari e Ignazio La Russa. Il primo, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, ha annunciato il suo “no” al referendum giustizia puntando il dito contro i “banditi” della Costituzione. Secondo lui il termine è utilizzato come “coloro che sono banditi”, quindi i fascisti da una Costituzione che è antifascista. La seconda carica dello Stato ha invece inteso questo termine come un insulto e minaccia denuncia per diffamazione in assenza di scuse.

L’attacco di Montanari

Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, ha partecipato a un evento per il no al referendum sulla giustizia. Durante il suo intervento, ha dichiarato che non comprerebbe una Costituzione usata e manomessa da “questi banditi“.

Il riferimento era ai nuovi padri e madri costituenti, al posto di Teresa Mattei, Piero Calamandrei e Giorgio La Pira, ovvero Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Ignazio La Russa e Francesco Lollobrigida.

ANSA

Una frase detta per il “no”. Parole che hanno scatenato il centrodestra, tra promesse di denunce e richieste di dimissioni. Sul suo profilo social Montanari scrive: “Immagino che tutto questo nervosismo si debba al ‘sì’ svantaggiato“.

Il termine “bandito”

Tomaso Montanari decide di spiegare l’uso del termine bandito. Ricorda infatti come la maggioranza al governo provenga da un’area culturale che è stata confinata ai margini della Repubblica, appunto bandita, messa al bando, messa fuori legge ed estromessa.

Ricorda che i fascisti chiamavano banditi i partigiani, ma i banditi, dal 1° gennaio 1948 e finché la Costituzione così come scritta resta in vigore, sono potenzialmente tutti coloro che si dichiarano non antifascisti. O meglio, scrive ancora Montanari, chi si impegna per far cadere la Costituzione o “manometterla”, come dichiarato durante l’evento a Firenze.

Banditi, spiega inoltre, sono coloro che agiscono contro le regole e anche il “banditismo politico” può essere identificato con coloro che distruggono la regola delle regole, ovvero la Costituzione.

La risposta di La Russa

Il Presidente del Senato ha deciso di rispondere e lo ha fatto minacciando vie legali. Ignazio La Russa ha infatti dichiarato che, se non dovesse ricevere le scuse dopo le ultime dichiarazioni, le considererà diffamazione.

Dice che fino a questo momento non aveva preso in considerazione ciò che diceva o scriveva Tomaso Montanari per “pietà e rispettoso non ti curar di loro”. Ma sul termine bandito, inteso come insulto, dice di non poter fare un passo indietro.

Secondo La Russa, questo termine qualifica “allo specchio chi la scrive o la dice immotivatamente e mi spinge a considerare ultimativo il mio invito a scusarsi prima di dover fare ricorso a vie giudiziarie che di solito non uso mai”.

La replica di Montanari

Montanari ha deciso di replicare e lo fa con un post sui social nel quale scrive di non essere stupito del fatto che la seconda carica dello Stato trovi tempo e parole per una cosa del genere. E non lo stupisce, aggiunge, visto che si occupa dei “comici di Sanremo” o “si intrattiene sull’avvenenza fisica delle giornaliste”.

Poi ancora scrive che invece trova grave che la seconda carica dello Stato minacci un cittadino per un’opinione liberamente espressa e argomentata in una campagna referendaria nella quale ci si gioca la “Costituzione antifascista, che per sempre li ha banditi”.

Chiude il botta e risposta con un altro post, in questo caso una foto di Ignazio Benito La Russa a Piazzale Loreto mentre rendeva omaggio proprio a Benito Mussolini.

Cosa ha detto la senatrice Biancofiore

Dalla destra arrivano richieste di dimissioni, come quella del coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, che parla di basso registro che ha sempre caratterizzato Montanari e che per questo richiederebbe le immediate dimissioni.

Interviene anche la senatrice Micaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, che esprime solidarietà a Ignazio La Russa, Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida per l’attacco del rettore dell’Università per Stranieri di Siena. “Siamo noi che, assistendo a toni d’odio, siamo preoccupati per gli studenti costretti ad ascoltare le sue lezioni“, dichiara.