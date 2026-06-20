Scontro per l'eredità di Emilio Fede, figlie Simona e Sveva litigano anche per il patrimonio di Diana De Feo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La battaglia sull’eredità di Emilio Fede e Diana De Feo sarebbe approdata alla Procura di Roma. Sarebbe stata presentata una denuncia da parte di Simona nei confronti di Sveva, le figlie del giornalista e dell’ex senatrice, che ipotizzava i reati di circonvenzione d’incapace e appropriazione indebita.

Eredità Emilio Fede e Diana De Feo, lo scontro sul patrimonio

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura non avrebbe chiuso il conflitto tra le due sorelle.

La contesa riguarderebbe non solo il patrimonio dell’ex direttore del Tg4, morto il 2 settembre 2025 a 94 anni, ma anche quello della moglie Diana De Feo, giornalista ed ex senatrice del Pdl, deceduta il 23 giugno 2021 all’età di 84 anni.

L’eredità familiare comprenderebbe beni immobiliari di grande valore.

Tra questi ci sono Villa Lucia, a Napoli, una villa ad Anacapri, immobili ai Castelli Romani, gioielli, cassette di sicurezza e conti correnti.

Il valore di Villa Lucia

La proprietà più discussa sarebbe Villa Lucia.

Si tratta di una residenza che domina il Golfo di Napoli da una delle zone più esclusive della città.

L’immobile, immerso nel parco della Floridiana, sarebbe diventato il simbolo dello scontro tra Simona e Sveva Fede.

Simona sostiene che la villa abbia una superficie di circa 600 metri quadrati e un valore vicino ai 7 milioni di euro.

Nelle sue denunce avrebbe contestato il modo in cui la proprietà sarebbe stata rappresentata e gestita nell’ambito della successione.

Il testamento di Diana De Feo

Inoltre, secondo quanto riferito da Repubblica, Simona Fede sosterrebbe che la madre le avrebbe riconosciuto un comodato su Villa Lucia.

Quel diritto, secondo la sua ricostruzione, non sarebbe mai stato esercitato.

La questione si intreccia anche con il tema della quota di legittima, che Simona ritiene lesa.

Il punto di rottura tra le sorelle sarebbe arrivato dopo la morte di Diana De Feo.

Simona sosterrebbe che la gestione del patrimonio abbia progressivamente modificato l’assetto ereditario che, a suo dire, la madre aveva delineato nel testamento del 13 novembre 2019.

Tra gli elementi finiti al centro della contestazione figurerebbero anche una cassetta di sicurezza che sarebbe stata aperta presso la Bnl di via del Tritone, gioielli e altri beni di valore, oltre ad alcune operazioni bancarie compiute dopo la morte della giornalista.

La villa di Anacapri e la Fondazione Emilio Fede

Per quanto riguarda invece la villa di Anacapri, sull’isola di Capri, la proprietà apparteneva per metà a Diana De Feo e per metà a Emilio Fede.

Secondo la ricostruzione riportata da Repubblica, nel testamento De Feo avrebbe destinato a Simona la propria quota della villa.

La contestazione nascerebbe dal successivo trasferimento della quota del padre nella Fondazione Emilio Fede, costituita il 30 luglio 2021.

Simona sosterrebbe che non sia chiaro come la fondazione sia arrivata a controllare l’intero immobile, considerando la disposizione testamentaria relativa alla metà appartenuta alla madre.

Le condizioni di Emilio Fede negli ultimi anni di vita

Repubblica evidenzia che nelle carte comparirebbero alcuni sopralluoghi dei carabinieri, durante i quali l’ex direttore del Tg4 sarebbe stato descritto come in difficoltà nel comprendere e ricostruire la propria situazione patrimoniale.

Simona Fede fonderebbe una parte delle proprie accuse anche su questo elemento, sostenendo che alcune operazioni contestate sarebbero maturate quando il padre non sarebbe stato pienamente consapevole della propria condizione economica e familiare.

Intanto, la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento.

Secondo il pubblico ministero, gli elementi raccolti non sarebbero sufficienti per sostenere in giudizio le contestazioni penali.

Nella richiesta di archiviazione, il magistrato avrebbe indicato che il cuore della vicenda appare più adatto a essere discusso in sede civile che in sede penale.

Simona Fede, assistita dall’avvocato Daniele Bocciolini, non intenderebbe però fermarsi.

“Impugneremo sicuramente il provvedimento della procura. Le indagini devono essere estese. Offriremo ulteriori elementi di prova. I fatti, a mio parere, meritano un approfondimento in sede dibattimentale”, ha dichiarato il legale.