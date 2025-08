Scontro Raoul Bova - Rocío Muñoz Morales per l'affido delle figlie, lei lo accusa di non essere un buon padre

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Rocio Munoz Morales attacca Raoul Bova per ottenere l’affidamento esclusivo delle figlie Luna, 10 anni, e Alma, 7 anni. Seguita dall’avvocato Antonio Conte, sarebbe già pronta la richiesta che lo studio legale vorrebbe presentare entro fine agosto al tribunale civile di Roma. La strategia ruoterebbe attorno al voler dimostrare la non idoneità genitoriale di Raoul Bova. Fuor di linguaggio giuridico, l’attrice spagnola vorrebbe dimostrare che l’ex compagno non sia un padre affidabile. Già pronta le replica degli avvocati dell’attore.

Cosa ha detto Rocio Munoz Morales su Raoul Bova

Mentre è in corso l’inchiesta per tentata estorsione, l’altro capitolo giudiziario aperto è l’affidamento delle due figlie che Rocio Munoz Morales ha avuto con Raoul Bova.

Uno dei punti di forza su cui verterebbe la richiesta di affidamento esclusivo che vorrebbe fare l’attrice è che l’incontro tra l’attore e Martina Ceretti rappresenti un tradimento.

IPA Raoul Bova e Rocio Munoz Morales al Roma Cinena Fest del 2020

Già riguardo alla fine della loro relazione sono state diffuse versioni contrastanti.

Raoul Bova ha affermato, tramite i suoi legali Annamaria Bernardini de Pace e David Leggi, che la relazione con Rocio Munoz Morales era terminata da due anni.

Affermazione prontamente smentita dall’avvocato Antonio Conte che ha sottolineato come la sua assistita abbia appreso con stupore del caso Bova attraverso i media.

L’inadeguatezza come padre, secondo l’attrice, sarebbe così dimostrabile e sostenibile per ottenere l’affidamento esclusivo di Luna e Alma.

La replica dei legali di Raoul Bova

Gli avvocati di Raoul Bova hanno affermato di aver appreso con stupore il perseverare della richiesta di affido esclusivo delle figlie da parte di Rocio.

A riprova il tempo trascorso dalle bambine con il papà e che tutto è documentabile.

Parte anche l’attacco dei legali che si basa sul presupposto che se l’attrice ha affidato con consapevolezza le sue figlie all’attore, pur non ritenendolo un buon padre, allora si dovrebbe concludere “che sia una madre irresponsabile”.

A sostegno un post sui social del 2023 in cui Rocio Munoz Morales scriveva che il suo compagno era “padre amorevole e affettuoso”.

La battaglia legale

Se Rocio Munoz Morales, tornata a parlare durante un festival in Calabria, ha aperto la questione legale sulle capacità genitoriali di Raoul Bova, i legali dell’attore hanno ipotizzato, come risposta, una sua voglia di apparire sui giornali.

La linea difensiva di Bova mette in campo una possibile volontà di conflitto e di presenza sui media piuttosto che una voglia di tutelare effettivamente il benessere delle figlie, già in grado di potersi documentare online.

“A nessun figlio, grande o piccolo che sia, piace sentire che il padre è inadeguato”, le parole degli avvocati dell’attore.