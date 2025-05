Scontro scuolabus - camion a Lomazzo, l'incidente raccontato dal bimbo apre a più ipotesi: "Sbandava"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono gli accertamenti e le indagini per fare totale chiarezza sull0 scontro avvenuto a Lomazzo tra uno scuolabus e un camion. Teatro della tragedia, nella quale è morta la maestra 43enne Domenica Russo, la Pedemontana. Il bus ha tamponato il mezzo pesante, poi lo schianto contro la parete della galleria. Un bimbo di 9 anni che era a bordo del pullman nel momento in cui c’è stato il drammatico incidente ha raccontato la sua versione dei fatti.

Lomazzo, scontro scuolabus: la testimonianza di un bimbo presente sul pullman

“È stato tutto molto veloce, come una brusca frenata, col pullman che sembrava sbandare prima a destra poi a sinistra. In tanti, fra i miei amici, si sono messi a urlare. Alla fine gli ho detto di non fare così, che gridando avremmo solo peggiorato le cose”. Così Matteo, nome di fantasia. A riportare le parole del piccolo è Il Corriere della Sera.

Il bimbo, 9 anni, è uno degli alunni della scuola “Pascoli” di Cazzago Brabbia (provincia di Varese). Assieme ai suoi compagni di classe lo scorso lunedì è andato in gita a Como. In totale alla trasferta hanno partecipato 73 ragazzini , divisi su due pullman.

L’incidente ha provocato il decesso della maestra Russo. Diversi i feriti: sette dei trenta piccini che viaggiavano sull’autobus, dai 6 ai 10 anni, sono ancora ricoverati.

Uno si trova in osservazione pediatrica al San Gerardo di Monza, gli altri sei al Sant’Anna di Como. Rimane per il momento in ospedale anche un’insegnante.

Il punto sulle indagini

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quel che è accaduto. Ancora da comprendere cosa ha provocato il tamponamento.

L’autista 60enne al volante del pullman, che è ricoverato a Varese in gravi condizioni, è stato colpito da un malore? O forse da un colpo di sonno? Oppure il mezzo ha avuto un guasto? O c’è stata una distrazione?

Domande che al momento non hanno risposta. La procura di Como ha aperto un’inchiesta. Il conducente del pullman è indagato per omicidio stradale.

L’incidente ripreso dalle telecamere

Le telecamere dell’autostrada hanno immortalato lo schianto. Dalle immagini si nota l’autobus tamponare il camion. Poi si vedono i due veicoli terminare la loro corsa contro una parete della galleria Lomazzo.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Como Simone Pizzotti, sono state affidate alla Polstrada. I due mezzi sono stati sequestrati. Sul corpo di Domenica Russo sarà effettuata l’autopsia.

Potrebbe essere cruciale la testimonianza dell’autista, che sarà ascoltato dagli inquirenti appena si rimetterà. Il 60enne è stato sottoposto anche ai test tossicologici. Esiti negativi invece per il camionista che guidava il camion tamponato.