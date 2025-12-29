Scontro sull'homeschooling dopo la famiglia nel bosco, ira di Fulvio Giuliani contro la mamma alle Canarie

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il tema dell’homeschooling torna al centro del dibattito dopo il caso della famiglia nel bosco. A Mattino Cinque, una madre alle Canarie difende l’educazione parentale, ma Fulvio Giuliani attacca duramente: la scuola, sostiene, non è una scelta facoltativa, riportando il tema del confronto su controlli, esami e limiti di questa pratica alternativa.

Homeschooling e famiglia nel bosco, si riaccende il dibattito

Il tema dell’homeschooling è tornato al centro del confronto pubblico dopo il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, una vicenda che ha riaperto dibattiti sui controlli, sugli esami annuali e sul diritto all’istruzione, soprattutto quando l’educazione parentale viene scelta come alternativa alla scuola tradizionale.

Proprio a partire da questo contesto si è sviluppato un acceso dibattito durante la puntata di oggi – lunedì 29 dicembre – di Mattino Cinque, dove è intervenuta Katia, una madre che ha scelto l’homeschooling per i propri figli. La donna ha raccontato di vivere attualmente con la famiglia alle Canarie e di aver impostato un percorso educativo basato su viaggi, tutor esterni e apprendimento flessibile.

ANSA La cosiddetta “famiglia nel bosco”, il cui caso ha riaperto il dibattito sull’homeschooling, sul quale si è espresso anche il gironalista Fulvio Giuliani

Secondo la donna, l’educazione parentale “non preclude l’istruzione né la socialità” e richiede “un’enorme responsabilità da parte dell’intera famiglia”. I bambini, ha spiegato, studiano con i genitori e con figure esterne quando necessario, sostenendo regolarmente gli esami annuali previsti dalla normativa italiana.

Fulvio Giuliani contro la mamma: “La scuola non è una concessione”

Il confronto si è fatto più duro con l’intervento di Fulvio Giuliani, che ha criticato apertamente la posizione della madre. Per Giuliani, mandare i figli a scuola “non è una gentile concessione dei genitori, ma un preciso dovere”.

Il giornalista ha espresso forti perplessità sui controlli legati all’homeschooling, richiamando il caso della famiglia nel bosco: bambini formalmente in regola con gli esami ma, secondo quanto emerso, con gravi lacune di base. “Se un bambino non sa leggere e scrivere, quell’esame non può essere superato” ha detto.

Giuliani ha poi accusato Katia di aver “demolito in quattro secondi l’istituzione scolastica”, ricordando il ruolo storico della scuola nella formazione della civiltà occidentale e il lavoro quotidiano di insegnanti e famiglie. “Non potete venirci qui a dirci che abbiamo sbagliato tutto” ha concluso.

Scuola, libertà educativa e limiti dell’homeschooling

Nel corso del dibattito sono emerse due visioni contrapposte. Da un lato, Katia ha difeso l’homeschooling come percorso diverso, più libero nei tempi e nei contenuti, sostenendo che l’alfabetizzazione può avvenire anche dopo i sei anni e che l’apprendimento non si misura solo su lettura e scrittura precoce.

Dall’altro, Giuliani ha ribadito che senza una solida istruzione di base “questo mondo ci respinge”, bollando le parole della donna come una mancanza di rispetto “nei confronti degli insegnanti, nei confronti degli alunni, nei confronti delle famiglie”.

“Smettiamola per cortesia di dire che il mondo di oggi si possa affrontare senza sapere nulla, perché è vero l’esatto opposto – ha poi chiosato Giuliani – Noi costruiamo un futuro, almeno ci proviamo. Poi spetterà a loro, perché io sono per il libero arbitrio”. Al che la signora Katia ha risposto “non sembra”, chiudendo poi la conversazione.