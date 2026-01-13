Scontro sulla Bpa di Garlasco della famiglia Poggi, attacco dei legali di Stasi: "Tempi non tornano"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una nuova perizia dei consulenti della famiglia Poggi ipotizza che Chiara sia stata aggredita in cucina e non all’ingresso di casa, come evidenziato dalla Bpa (l’analisi delle tracce ematiche) effettuata per il delitto di Garlasco. Al centro il bricco di Estathé con Dna di Stasi: la difesa contesta la ricostruzione, giudicandola incoerente con tempi e dati oggettivi.

Garlasco, la Bpa e la perizia dei Poggi

Una nuova perizia tecnica riapre uno dei capitoli più controversi del delitto di Garlasco, rimettendo in discussione la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli.

Secondo i consulenti della famiglia della vittima, l’aggressione non sarebbe iniziata nell’ingresso dell’abitazione, come sostenuto per anni in base alla Bpa, ma in cucina, luogo che assumerebbe ora un ruolo centrale nella ricostruzione dei fatti.

ANSA

A illustrarne i contenuti è stato Dario Redaelli, consulente dei familiari di Chiara, intervenuto nel programma “Ignoto X”. Redaelli ha parlato di “elementi oggettivi” che consentirebbero di collocare l’inizio dell’azione criminosa proprio in cucina.

La versione di Redaelli

In particolare, l’attenzione si concentra su alcuni rifiuti dell’ultima colazione di Chiara Poggi, rinvenuti nella pattumiera. “Proprio in cucina, tra quelli che sono stati ritenuti i rifiuti dell’ultima colazione consumata dalla vittima, è stato rinvenuto il bricco dell’Estathé con la cannuccia su cui vi era la traccia genetica di Alberto Stasi” ha spiegato il consulente.

“I rifiuti contenuti in quella pattumiera sono evidentemente dei rifiuti relativi a una colazione ed è la medesima considerazione che ha fatto anche la Procura della Repubblica di Pavia nel momento in cui ha richiesto l’incidente probatorio su questi oggetti, ritenendoli appunto relativi all’ultima colazione di Chiara”.

La replica della difesa di Stasi

Di segno opposto le valutazioni di Giada Bocellari, intervenuta nella stessa trasmissione e legale di Alberto Stasi. L’avvocata ha espresso forti perplessità sull’interpretazione degli elementi definiti “oggettivi”. In particolare, ha sottolineato come il contenuto della pattumiera (buccia di banana, involucro di biscotti, due confezioni di Fruttolo, cereali ed Estathé) non combaci con i risconti dell’autopsia di Chiara Poggi.

“Io ho sempre detto che quella pattumiera è certamente recente, non è di giorni e giorni, però ha un certo tipo di contenuto. Chiara Poggi, secondo la ricostruzione che ho sentito, avrebbe quella mattina mangiato una banana, due Fruttolo, una confezione intera di biscotti più i cereali, perché non dimentichiamo che poi c’erano anche i cereali sul divano, cosa che peraltro non combacia assolutamente con il contenuto gastrico ritrovato ovviamente sul corpo della povera Chiara, a meno che non si voglia dire che Stasi ha anche mangiato oltre ad aver bevuto l’Estathè”.

Bocellari ha anche evidenziato un altro punto cruciale: i tempi a disposizione, che renderebbero a suo avviso poco plausibile una scena in cui Stasi fa colazione con calma mentre litiga con Chiara.

“Ovviamente, l’unico elemento invece oggettivo, vero, che riguarda la tempistica che Alberto Stasi avrebbe avuto a disposizione per fare tutto, non viene preso in considerazione” ha sottolineato. “In 23 minuti avrebbe avuto anche il tempo di fare con calma colazione, versarsi in tutta tranquillità un Estathè mentre ovviamente litigava con Chiara Poggi”.

“Io per carità rispetto tutto, poi nella ricostruzione complessiva credo che ci sia molto da riflettere, sinceramente” ha concluso. “Forse, mi permetto di dire: un filo più oggettivi rispetto a tutti gli elementi da considerare. Non deve per forza essere stato Alberto Stasi“.