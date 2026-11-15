Scontro tra aerei all'aeroporto di Miami negli Usa, ci sono feriti: la situazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non c’è pace per il trasporto aereo negli Stati Uniti. Dopo il caos dovuto al blocco dei voli, all’aeroporto di Miami c’è stato uno scontro in pista tra due aerei. L’estremità dell’ala di un Boeing 737 ha urtato la parte anteriore della fusoliera di un cargo, mentre entrambi erano in fase di rullaggio. Nella collisione sono rimaste ferite non in modo grave due persone.

Scontro tra aerei all’aeroporto di Miami

Paura all’aeroporto internazionale di Miami, negli Usa, dove due aerei si sono scontrati in pista durante la fase di rullaggio. L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 14 novembre poco dopo le 21 ora locale, le 5 di domenica in Italia.

A scontrarsi sono stati un Boeing 737 della Copa Airlines con oltre 170 persone a bordo e un Boeing 767 cargo della UPS. La Federal Aviation Administration (FAA), l’ente Usa per l’aviazione civile, ha reso noto che l’incidente è avvenuto mentre entrambi i velivoli stavano rullando in pista.

I due aerei sono venuti a contatto per motivi ancora da chiarire: l’estremità dell’ala del volo di linea ha urtato il muso dell’aereo cargo, provocando danni ingenti a entrambi gli aerei. Il volo di Copa Airlines era appena atterrato a Miami proveniente da Panama, mentre l’aereo UPS si stava preparando al decollo verso Bogotà, in Colombia.

Due feriti nella collisione tra Boeing

Nella collisione sono rimaste lievemente ferite due persone, ha riferito alla Cnn Greg Chin, direttore delle comunicazioni dell’aeroporto di Miami. Dopo l’impatto, tutti i 166 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio del volo Copa sono sbarcati e l’aereo è stato riportato al terminal, ha fatto sapere la compagnia aerea.

“All’interno abbiamo sentito l’aereo sobbalzare bruscamente di lato. Inizialmente, alcuni passeggeri hanno iniziato a spaventarsi, ma l’equipaggio della Copa ha reagito prontamente, facendo in modo che tutti rimanessero seduti”, ha raccontato alla Cnn uno dei passeggeri.

L’inchiesta sull’incidente

La FAA ha aperto un’inchiesta sul caso per chiarire le cause dell’incidente. Stando alle prime informazioni raccolte, i controllori del traffico aereo avevano dato istruzioni all’equipaggio del cargo UPS di dare la precedenza al volo della Copa Airlines, che però si sarebbe fermato un po’ troppo oltre la linea di stop all’incrocio dei due percorsi di rullaggio.

UPS ha dichiarato di essere “impegnata a collaborare con le autorità per determinare cosa sia successo”. Copa Airlines, in una nota, ha espresso “rammarico per i disagi che questo incidente potrebbe causare ai passeggeri. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio è la nostra massima priorità; collaboreremo con le autorità durante le indagini”.

L’incidente è avvenuto mentre gli aeroporti degli Stati Uniti stanno cercando di tornare alla normalità dopo il blocco dei voli imposto venerdì dalla FAA che aveva portato a cancellazioni diffuse e scatenato il caos.