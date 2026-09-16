Scontro tra Angela Taccia e Albina Perri per le parole su Andrea Sempio: "Non c'è rispetto per le persone"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le frasi appuntate da Andrea Sempio nei suoi diari sono sotto la lente, specialmente dei media. Per questo motivo l’avvocata Angela Taccia dice che la difesa si attiene a “tutto ciò che ha valore probatorio”, compreso ciò che l’indagato ha scritto sul forum dei seduttori. Diverso è il pensiero di Albina Perri, direttrice di Giallo, che fa riferimento a un audio inviato da Taccia a Sempio nel 2017 in cui la legale lo definiva “una persona problematica” mentre altrove veniva definito “il Gandhi della compagnia”. Il loro confronto su Ignoto X, tuttavia, ha assunto toni accesi fino alla reazione tesa da parte dell’avvocata, che ha accusato la direttrice di non rispettare le persone.

Il confronto tra Angela Taccia e Albina Perri a Ignoto X

In collegamento con lo studio di Ignoto X, durante la puntata di mercoledì 16 settembre, la direttrice di Giallo, Albina Perri, e l’avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, hanno avuto un acceso confronto sulla personalità di Andrea Sempio.

Perri, che su Giallo si occupa settimanalmente del delitto di Garlasco, ha fatto riferimento a un audio del 2017, inviato dall’avvocata – e amica di vecchia data, ricordiamo – a Sempio, in cui lo definiva “una persona problematica”, una definizione che andrebbe in contrasto, secondo la direttrice, con la nomea di “Gandhi della compagnia” con cui Sempio è stato spesso descritto.

Angela Taccia ha prontamente fatto l’esempio di tante cose che si dicono in privato tra amici e amiche, ma su Sempio dice che “per problematico si intende che si è sempre fatto tanti problemi su come comportarsi” con le donne e nella vita. Lei stessa usa un linguaggio confidenziale, definendosi “disagiata” con le amiche.

“Bisognerebbe scindere questo modo di dire ‘pourparler’ dai comportamenti reali”, conclude Angela Taccia. Lo scontro, poi, si fa più acceso.

Lo scontro su Andrea Sempio

“Io spero che lei, nel suo disagio, non abbia mai tentato di tagliarsi o abbia tentato il suicidio“, interviene Albina Perri, e il confronto si infiamma. “Io la invidio, direttrice, se lei non ha mai pensato di essere problematica o disagiata”, risponde Taccia, e la direttrice replica: “Io non ho mai pensato al suicidio”.

L’avvocata di Sempio risponde: “No, io non sto parlando di suicidio, non cominciamo a cambiare le parole degli altri”, “Sempio lo scrive”, insiste Albina Perri. La legale replica ancora: “Non abbiamo nessuna diagnosi che parli di autolesionismo, io mi fido di un referto di un professionista, non di uno che scrive”, e aggiunge: “Un conto è scrivere su un diario, un conto è un referto medico”.

L’attacco alla direttrice di Giallo sul rispetto

Il crescendo di scambi è aumentato ulteriormente, mentre Albina Perri ha continuato a riferire che di suicidio Andrea Sempio parlava nei suoi diari. “Le parole hanno un peso”, ha incalzato Taccia, che ha sottolineato: “Quando si scrive bisogna verificare, e poi pensare al modo in cui si scrive”.

“Lei non si pone mai un minimo di metodo e di rispetto per le persone di questa storia”, ha continuato Angela Taccia nei confronti con Albina Perri, per poi concludere: “Un domani si renderà conto che tutto questo astio e modo irrispettoso di scrivere di questo indagato non ancora imputato, per lei è stato un errore e chiederà scusa. C’è un limite”.