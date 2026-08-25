Scontro tra Antonio De Rensis e Massimo Lugli sull'esposto della famiglia Cappa: "Dica quello che gli pare"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuova polemica in tv sul delitto di Garlasco, con protagonisti l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, e il cronista di cronaca nera Massimo Lugli. I toni si sono accesi commentando il presunto esposto della famiglia Cappa e la polemica si è infiammata nuovamente poco dopo, in merito alle indagini che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.

L’attacco di Massimo Lugli agli “avvostar”

Nel corso della trasmissione Rai Filorosso si è parlato del presunto esposto della famiglia Cappa incentrato sull’altrettanto presunta regia organizzata per indirizzare l’attenzione mediatica e investigativa sul caso del delitto di Garlasco contro la stessa famiglia.

Massimo Lugli, ospite del programma, ha dichiarato: “Mi sto domandando cosa c’entra tutta questa roba con chi ha ucciso Chiara Poggi. A me quello interessa, dei bisticci tra avvocati francamente me ne infischio”.

Il giornalista poi ha aggiunto ironicamente: “Il giorno in cui farò il mio primo omicidio volontario, e potrebbe non essere troppo lontano, farò un patto col mio avvocato: niente tv. Questa roba ci ha portato lontani dalla verità. Io vedo facce compiaciute di avvocati, che sono diventati star. Una volta c’erano gli archistar, ora ci sono gli avvostar. Questo ci fa fare un passo verso la verità? Ci allontana. Il focus è un’indagine su un omicidio con un nuovo indagato. Porterà a qualcosa? Io francamente continuo a dubitarne ma la domanda centrale è questa”.

La replica di De Rensis e il botta e risposta con Lugli

Udite le dichiarazioni di Massimo Lugli, Antonio De Rensis ha immediatamente chiesto la parola. E ha affermato: “Vorrei ricordare al vostro gentile ospite, mentre medita sul suo prossimo omicidio, che quando un avvocato invita un altro avvocato per progetti di convegni, avendo saputo cinque giorni prima che è l’avvocato dell’assassino di sua cugina, tutto questo meriterebbe una riflessione dalla mente del vostro illustrissimo ospite che medita l’omicidio”.

Il legale di Alberto Stasi ha dichiarato ancora: “Il nichilismo intellettuale che lei persegue, rifugiandosi solo dietro alla domanda ‘Chi ha ucciso la povera Chiara?’ e cioè, per lei Alberto Stasi, non giustifica atteggiamenti che vanno assolutamente spiegati”.

“Non mi metta in bocca cose che non ho detto. Non ho parlato di Alberto Stasi”, ha replicato Massimo Lugli.

“Ok rettifico”, ha risposto De Rensis. Poi ha aggiunto: “Ricordo che, grazie alla cassa di risonanza avuta da una trasmissione, io per due mesi e mezzo ho subito risatine e battutine in diretta televisiva. Dottor Lugli, attivi la sua memoria, che forse è un po’ carente oppure funziona solo per le cose che le vengono“.

La controreplica finale di Massimo Lugli: “Ma che mi devo mettere a battibeccare con lei? Non mi importa niente, dica quello che gli pare“.

Il nuovo scontro sulle indagini su Alberto Stasi

Poco dopo, sempre nel corso della trasmissione Rai, Massimo Lugli ha dichiarato: “Nelle indagini normalmente si trova un colpevole, non il colpevole. Stasi, dall’inizio, fin dalla prima telefonata, appare a mio parere in qualche modo sospetto. E si va in quella direzione. Così funziona. Un’indagine è come sparare a un bersaglio. Si cerca di centrarlo, non di andare il più lontano possibile. Quando si dice ‘Indaghiamo a 360 gradi’ significa che non si ha una pista. Quando c’è una pista si segue quella. Poi può funzionare o no. Pensare che ci sia stato un depistaggio mi sembra un esercizio di grande fantasia”.

Immediata la replica di Antonio De Rensis: “Io devo insorgere. Se sulla tv di Stato non smentiamo frasi del tipo ‘Si cerca un colpevole, non il colpevole’, allora andiamo a giocare a biliardino. Consentire sulla tv di Stato che si dica che si cerca un colpevole è devastante”.

“Ma lei non capisce o fa finta di non capire? Ma che modo di confrontarsi è questo?” ha risposto Massimo Lugli. Poi il cronista ha chiarito il suo pensiero: “Si è cercato il colpevole. Forse non si è trovato? È stato condannato, ci sono stati tre ricorsi respinti, ora vediamo se si trova un’altra strada. Liquidare questa indagine con l’idea che sia stata fatta da boyscout… io non ci sto. Un uomo di legge dovrebbe avere più rispetto per la legge”.

La nuova replica di De Rensis: “Questo non è uscito dalla mia bocca. Io ho semplicemente ripetuto le sue parole. Evidentemente ho una cognizione dell’italiano limitata soprattutto quando parla lei, che invece è pieno di certezze”.

Poi la chiosa finale sulle indagini sul delitto di Garlasco: “Io credo che le indagini normalmente debbano andare ad ampio raggio, debbano andare a 360 gradi e non escludere nulla e nessuno. Il problema delle indagini su Garlasco è stato probabilmente questo. Nessuno parla di malafede. Io ho parlato di errori e orrori“.