Scontro tra auto e bus con 20 studenti a Sesto al Reghena, pullman nel fosso: gravi la conducente e un ragazzo

Grave incidente stradale a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone, dove un’auto si è scontrata contro un bus che trasportava a bordo venti studenti di ritorno a casa da scuola. Dopo lo scontro, l’autobus è uscito di strada per cadere infine in un fosso al bordo della carreggiata. La donna alla guida dell’auto si trova in ospedale in gravi condizioni. Ricoverati anche l’autista del bus, che ha riportato lievi ferite, e uno degli studenti, che lamentava una compressione toracica.

L’incidente a Sesto al Reghena

I carabinieri stanno effettuando i necessari rilievi per stabilire le dinamiche esatte dell’incidente in via degli Olmi, a Sesto al Reghena, Pordenone.

Un’auto è andata a scontrarsi con un bus che riportava a casa gli studenti di alcuni istituti scolastici di Portrogruaro (Venezia).

Il sinistro, di cui sono ancora incerte le cause e l’esatto numero di persone coinvolte, ha chiesto l’immediata mobilitazione dei mezzi di soccorso.

Il tratto di strada interessato dall’incidente, nei pressi del cimitero comunale, è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi.

Scontro con auto: il bus finisce nel fosso

Dopo lo scontro con l’auto, il bus si è intraversato, è uscito di strada ed è rimasto in bilico tra la carreggiata e un fosso laterale.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare una ragazza a bordo del bus, rimasta incastrata tra le lamiere.

Un secondo mezzo è stato inviato per condurre a destinazione gli studenti che non hanno riportato alcun danno, così come confermano le visite svolte dalle equipe sanitarie inviate in forze dalla Sores Fvg.

Nel frattempo, numerosi dei genitori degli scolari sono prontamente accorsi sul luogo dell’incidente.

Tre feriti portati in ospedale

Dai primi accertamenti si segnalano tre feriti, oltre a una quindicina di codici verdi tra i giovani studenti.

L’autista del bus scolastico ha riportato ferite lievi che hanno tuttavia richiesto il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso.

In gravi condizioni si troverebbe la donna alla guida dell’automobile, trasportata in ospedale in elisoccorso.

Trasferito in elicottero anche uno dei ragazzi a bordo del bus che, seppur sempre cosciente, lamentava compressione toracica.