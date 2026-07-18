Scontro tra auto e due moto a Burgusio, morta una turista di 20 anni: bilancio di 6 feriti tra cui 2 bambini

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente sulle strade della Val Venosta, a Burgusio in Alto Adige. Si è verificato uno scontro tra un’auto e due moto, che ha portato al bilancio di una vittima e sei feriti, tra i quali risultano due bambini che hanno riportato lesioni di media entità. Per la ventenne, una turista tedesca, non c’è stato nulla da fare. È morta sul colpo, mentre i feriti, anche in gravi condizioni, sono stati portati in elicottero all’ospedale di Bolzano.

Incidente a Burgusio

Nei pressi del campo sportivo di Burgusio, in Val Venosta (Alto Adige), si è verificato un grave incidente stradale. Coinvolti nello scontro un’auto e due moto.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto successo. La statale della Val Venosta è rimasta chiusa per consentire i soccorsi, ma anche i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

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Solo nel pomeriggio, intorno alle 14, la viabilità è tornata regolare. L’incidente ha coinvolto diverse persone, con feriti in lievi, medie e gravi condizioni.

Il bilancio delle vittime

Nell’incidente sappiamo che sono rimaste coinvolte due motociclette e un’automobile. Una delle persone coinvolte era a bordo della moto con targa tedesca che si è sicuramente scontrata con un’auto con targa francese.

Come sia stata coinvolta l’altra moto non è ancora stato chiarito, ma l’italiano di 64 anni che la guidava è rimasto ferito ed è stato trasportato in gravi condizioni con un elicottero all’ospedale di Bolzano.

La vittima a bordo della motocicletta era invece una donna di origine tedesca, al momento si parla di una turista, che è deceduta sul colpo. Tra i feriti, sei in totale, ci sono anche due bambini che si trovavano a bordo dell’automobile. Sono stati trasportati all’ospedale di Silandro per ulteriori accertamenti dopo i primi soccorsi e risultano con ferite di media gravità.

Gli altri incidenti della giornata

Giornata difficile sulle strade italiane. Non solo in Val Venosta, ma anche in Sardegna, dove un incidente nel cagliaritano ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre 12. Tra questi ne risultano otto in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 sulla statale 125 nei pressi della galleria Arcu Sa Porta, all’altezza di Solanas sulla costa orientale. Almeno tre auto si sono scontrate (come in un altro caso ad Andria) e hanno preso fuoco all’altezza del chilometro 14.