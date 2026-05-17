Scontro tra bande a Fontana di Trevi a Roma, persone travolte dalla folla in fuga: turiste ferite

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Rissa tra bande rivali a Roma, a Fontana di Trevi. Decine le persone rimaste coinvolte, tra chi fuggiva dallo scontro, chi si è nascosto nei locali intorno alla piazza e chi è rimasto ferito perché travolto dalla folla. Sul posto due ambulanze per soccorrere i feriti, come due donne cadute a terra spintonate dalla folla. Delle circa 20 persone coinvolte attivamente nella rissa, solo un uomo è stato riconosciuto e denunciato.

Maxi rissa a Roma

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio si è verificata una maxi rissa a Fontana di Trevi a Roma. Due bande rivali, che si contendevano la “piazza”, hanno iniziato uno scontro degenerato rapidamente con il lancio di oggetti.

Si tratta di due bande di truffatori, gruppi che si contendono il “gioco delle tre campanelle” in una delle piazze più visitate di Roma. La discussione è scoppiata lungo via del Lavatore, dove ormai da mesi sono presenti questi truffatori.

A nulla sono serviti gli interventi ripetuti dei carabinieri e dei vigili, le bande continuano a tornare e a importunare e truffare i turisti.

Il momento del caos

La lite si è trasformata in un’aggressione tra le due bande. Secondo i testimoni ci sono stati spintoni, calci e pugni, ma anche il lancio di piatti, stoviglie e bottiglie provenienti dai locali intorno alla piazza.

In totale, con anche i turisti coinvolti nel tentativo di difendersi, erano in venti ad alzarsi le mani. Decine invece le persone che hanno tentato la fuga cercando riparo nei locali.

La folla di gente in uscita dalla piazza, però, ha travolto chi stava arrivando, ignaro del pericolo. Sul posto erano presenti i vigilanti dei locali e gli agenti. Ci sono voluti comunque diversi minuti per riportare la situazione alla normalità.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi

È stato necessario l’intervento di due ambulanze per il soccorso di tre feriti. Si tratta di due donne di 58 anni, che sono rimaste ferite non direttamente dai truffatori, ma perché travolte dalla folla in fuga.

Queste sono cadute a terra e hanno riportato alcune ferite che i soccorritori hanno trattato sul luogo. Un’altra persona invece è stata colpita alla testa. Si tratta di un uomo riconosciuto dai testimoni come uno dei componenti della banda di truffatori. Per questo è scattata la denuncia.

Proseguono invece le indagini per risalire all’identità del resto dei membri delle due gang, che sono invece riusciti a scappare e a far perdere le loro tracce per i vicoli di Roma.