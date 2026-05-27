Scontro tra Bersani e Bolloli sul voto a Venezia, Gruber e Formigli con lui: "Campagna indecente su Allah"

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I candidati di nazionalità bengalese nelle liste del Partito Democratico hanno fatto infuriare il centrodestra: chiamata a commentare l’ultima tornata elettorale Brunella Bolloli, giornalista di Libero Quotidiano, la stessa ha attaccato Pierluigi Bersani ospite in studio a Otto e Mezzo: “A Venezia volevate arruolare Allah“. La sua affermazione ha portato al commento di Corrado Formigli, che ha accusato la collega di razzismo.

Cos’è successo tra Bersani e Bolloli a Otto e Mezzo

Nel corso della puntata di Otto e Mezzo andata in onda martedì 26 maggio gli ospiti sono stati chiamati a commentare i risultati delle ultime elezioni amministrative.

Secondo Pierluigi Bersani, ospite in studio, questi risultati avrebbero confermato uno stallo tra centrodestra e centrosinistra, e la vittoria di Vincenzo De Luca a Salerno e quella di Simone Venturini a Venezia ne sarebbero la prova.

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Quindi Bersani, parlando di De Luca, ha detto: “I fatti li sa fare, poi ogni tanto li vende come miracoli, però non arruolando Dio e la Madonna, come ha fatto Cannizzaro a Reggio Calabria”. A quel punto è intervenuta Brunella Bolloli in collegamento con lo studio.

“Ma scusi Bersani, a Venezia volevate arruolare Allah. Se quello arruolava Dio e la Madonna, volevate mettere i bengalesi nella lista del Pd”, ha detto la firma di Libero Quotidiano, che ha sottolineato come quelle candidature siano state “un gioco elettorale del Pd” che “i cittadini di Venezia hanno capito e non l’hanno digerita”.

La risposta di Lilli Gruber e Corrado Formigli

Quindi è intervenuta Lilli Gruber, che alla sua ospite in collegamento ha chiesto: “Il problema è che chi è di religione islamica non può votare le elezioni locali?”, e la giornalista ha replicato parlando di “una campagna elettorale del Pd distorta e infatti questa cosa i cittadini di Venezia l’hanno capita”.

A quel punto ha preso la parola Corrado Formigli, che ha indicato come “insopportabile e anche molto razzista” l’affermazione della collega di Libero Quotidiano, e ha sottolineato: “I bengalesi pagano le tasse, portano avanti l’economia e l’unica cosa che chiedono è una moschea, sulla quale c’è stata una divisione”.

Poi “la destra ha vinto sulla paura”, mentre “fare una moschea per migliaia di persone che non ce l’hanno è un fattore di integrazione e di sicurezza e non di disordine”, ha detto, per poi concludere: “Quella campagna della destra su Allah è indecente e fa schifo“.

I candidati bengalesi a Venezia

Come anticipato, la polemica a Otto e Mezzo nasce dalla tornata elettorale di Venezia, dove tra i candidati per il consiglio comunale sono comparsi candidati di nazionalità bengalese, con volantini scritti in bengalese e preghiere per la costruzione di una moschea. I candidati sono stati scelti dal Partito Democratico, e la risposta della controparte è stata immediata.

La Lega, ad esempio, ha diffuso manifesti elettorali con lo slogan: “No Moschea, vota Lega”, e anche da Fratelli d’Italia sono arrivate polemiche: “Per noi il rispetto del valore delle donne non è negoziabile”, come riferito dal senatore Raffaele Speranzon, secondo il Corriere della Sera.