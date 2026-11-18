Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Scontro acceso tra Antonio Tajani e Bianca Berlinguer a “È sempre Cartabianca”. Sul contributo chiesto alle società energetiche nella manovra 2027, il ministro difende i 700 milioni e attacca: “L’extraprofitto non esiste”. Su Gaza rivendica gli aiuti umanitari e la richiesta di sanzioni contro Ben Gvir, ma avverte: “Le sanzioni si fanno a livello europeo”.

Bianca Berlinguer, lo scontro con Tajani

Il vicepremier e ministro degli Esteri era stato chiamato a difendere il governo su due temi: il contributo chiesto alle aziende energetiche nella legge di Bilancio e la posizione italiana su Gaza. Ne è uscito un confronto teso, con interruzioni continue e almeno un momento in cui il ministro ha messo in discussione il formato stesso dell’intervista.

Berlinguer ha aperto contestando l’importo del prelievo e ha ricordato che nel primo semestre del 2026 le otto principali compagnie petroliere ed energetiche attive in Europa avrebbero accumulato circa 7,5 miliardi, e che alla sola Eni ne sarebbero attribuibili 1,09. Tajani ha subito separato i piani:”Questa è roba del 2026. Qua stiamo parlando della manovra per il 2027″. Poi ha rivendicato la cifra stanziata: “Sono 700 milioni che saranno in manovra”.

Il riferimento è al disegno di legge di Bilancio approvato a fine ottobre. Per quella che dovrebbe essere l’ultima manovra della legislatura, l’esecutivo conta su 700 milioni di euro dalle società energetiche, che secondo Meloni si aggiungono a quanto già chiesto nei mesi precedenti, per esempio per finanziare il decreto Bollette.

“Il profitto non è un reato”

Quando la giornalista ha parlato di guadagni gonfiati dalla guerra, il ministro ha alzato i toni: “Il profitto non è un reato. Forse nella cultura vostra il profitto è un reato”. E ha aggiunto: “L’extraprofitto è un concetto che non esiste né in diritto né in economia. Basta aver fatto il primo anno di giurisprudenza, il primo anno di economia per sapere che è una cosa che non esiste. Chi decide cos’è l’extraprofitto? Ma chi lo decide? Un burocrate di Bruxelles”.

Già a fine agosto, al Meeting di Rimini, il leader di Forza Italia si era detto decisamente contrario a qualsiasi ipotesi di tassa sugli extraprofitti, preferendo un contributo concordato con le aziende. Intanto la Commissione Ue ha chiarito che gli Stati membri possono introdurre una tassazione nazionale sugli extraprofitti delle compagnie energetiche.

Berlinguer ha poi chiesto se non sarebbe stato meglio tassare le compagnie invece di intervenire sulla rivalutazione delle pensioni. La manovra riduce l’adeguamento all’inflazione per gli assegni oltre i 2.447 euro lordi al mese e lo calcola sull’intero importo. Secondo le stime, i pensionati penalizzati dal nuovo meccanismo sono 3,5 milioni. A quel punto Tajani ha contestato l’impostazione del confronto: “Allora stiamo facendo un dibattito o un’intervista? Se è un’intervista uno mi fa le domande e rispondo”. La conduttrice ha chiuso lì: “Non replico alle provocazioni”.

Gaza e le sanzioni a Israele

L’altra parte tesa del confronto è stata su Gaza. Berlinguer chiedeva una condanna politica di Israele, Tajani ha risposto “Meno male che facciamo gli aiuti umanitari. C’è gente che soffre. Voi volete fare le manifestazioni con la bandiera e non aiutare il popolo. Preferite fare propaganda piuttosto che aiutare veramente i palestinesi”.

Il ministro ha citato una recente dichiarazione congiunta sull’ingresso degli aiuti, , che denuncia che 150mila tende e altri beni di prima necessità sono bloccati alla frontiera e non possono entrare nella Striscia, mentre le piogge invernali peggiorano l’emergenza. Sulle sanzioni il ministro ha quindi rivendicato: “Ho chiesto io le sanzioni a Ben Gvir, le ho chieste io. Non possiamo sanzionare uno. Le sanzioni si fanno a livello europeo”.