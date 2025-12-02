Scontro tra Carlo Calenda e Alessandro Di Battista per il titolo del libro dell'ex M5s: "Ti paga la Russia?"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il 30 novembre è stata pubblicata la nuova collana “Smartbook” di Digital Paper First. Il primo libro è di Alessandro Di Battista. Il titolo La Russia non è il mio nemico ha interessato Carlo Calenda, che su X (ex Twitter) ha chiesto una verifica della posizione di Di Battista e dei rapporti con la Russia. L’ex grillino risponde che prima di commentare potrebbe leggere il libro. Calenda, a sua volta, accusa Di Battista di fare propaganda per i russi.

Il commento di Calenda al libro sulla Russia

Carlo Calenda ha notato l’uscita del nuovo libro di Alessandro Di Battista. Sui social ha commentato facendo riferimento al titolo, che riprenderebbe il nome della campagna di propaganda del Cremlino in Occidente. Le parole usate da Calenda sono piuttosto critiche, a partire dal termine “libro”, che utilizza tra virgolette.

Su X (ex Twitter) scrive della necessità di verificare una possibile collaborazione con la propaganda russa. Nel suo virgolettato, Calenda afferma che sia necessario chiarire se Alessandro Di Battista sia legato in qualche modo a società di propaganda russe e ad aziende che fanno business in Russia.

Secondo il leader di Azione, infatti, Di Battista è stato ospite fisso in numerose trasmissioni televisive nelle quali ha espresso la sua opinione sulla Russia e avrebbe firmato un accordo di collaborazione formale con Russia Unita a nome del Movimento Cinque Stelle.

La richiesta di controlli

Carlo Calenda esplicita la necessità di un controllo formale. Scrive: “Ci sono, io credo, gli estremi per una verifica approfondita degli organi preposti alla sicurezza dello Stato”.

A questo risponde Alessandro Di Battista, che sempre attraverso X inserisce il link del suo libro, dal sito di Paperfirst.it, e scrive rivolgendosi a “Carletto” che trova fantastico chiedere una verifica dei suoi legami con la Russia perché non gli piace il titolo del libro.

Poi tuona: “Leggi e studia”. Di Battista prosegue, con Calenda che replica: “Alessandro, vorrei solo sapere se la propaganda ai russi la fai gratis o pagato. Trasparenza e onestà, insomma. Ti ricorda qualcosa?”.

Di cosa parla il libro “La Russia non è il mio nemico”

Attraverso il link offerto da Alessandro Di Battista a Carlo Calenda è possibile accedere al testo digitale La Russia non è il mio nemico. Si tratta del libro di apertura della collana Smartbook di Digital Paper First, che permette l’accesso digitale a una biblioteca di attualità, politica, storia, scienze e sport a prezzi contenuti.

Oltre al titolo, che ha fatto sorgere i dubbi di Calenda, c’è anche un lungo sottotitolo che riportiamo per intero:

Ue e Nato utilizzano lo spauracchio russo per poter giustificare agli occhi della pubblica opinione la più grande speculazione finanziaria della storia recente: il cosiddetto piano di riarmo europeo.

Nella sinossi scopriamo che il tema del libro è la diffusione della “russofobia”, il sentimento anti-russo spesso irrazionale che ha lo scopo di costruire il nemico. Leggiamo inoltre che lo spauracchio di Mosca servirebbe alle classi dirigenti europee per far accettare ai cittadini, in particolare quelli italiani, la più grande operazione di speculazione finanziaria degli ultimi decenni: il riarmo.

La campagna “La Russia non è il mio nemico”

Cosa c’è dietro la campagna “La Russia non è il mio nemico”, che dà anche il nome al libro di Alessandro Di Battista? È la domanda che molti si sono posti quando lo scorso anno le città italiane (e non solo), tra cui Roma, sono state invase da cartelloni con quella scritta. Nella Capitale, per esempio, sarebbero stati affissi per volontà di Domenico Aglioti, tra i fondatori del Movimento Cinque Stelle della capitale.

Aglioti, consigliere municipale della scorsa consiliatura nel quartiere Monte Mario e presidente della commissione Cultura, viene descritto come no-vax, anti-5G e putiniano.

A interessarsi alla vicenda fu proprio Azione, che presentò un’interrogazione al sindaco Gualtieri per sapere cosa ci fosse dietro questa iniziativa. Immediata la risposta del sindaco, che fece rimuovere i manifesti e ne impedì ulteriori affissioni.