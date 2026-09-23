Scontro tra Carlo Calenda e Rocco Casalino, "La più grossa presa in giro per gli italiani"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tensione nello studio di DiMartedì durante il dibattito tra Carlo Calenda e Rocco Casalino. Oggetto del duro botta e risposta i costi del Superbonus, le politiche economiche dei governi Conte e il ruolo del Movimento 5 Stelle nel campo largo. Il leader di Azione ha poi rivendicato sui social l’attacco al M5S, definendolo “la più grossa presa in giro per gli italiani”.

Lo scontro tra Calenda e Casalino a DiMartedì

Durante il programma DiMartedì condotto da Giovanni Floris su La7, il leader di Azione Carlo Calenda e l’ex portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino sono stati protagonisti di un duro confronto partito dai sondaggi sul campo largo.

Il dibattito si è subito acceso quando il senatore di Azione ha bocciato l’ipotesi di una leadership di Giuseppe Conte per la coalizione progressista, criticandone la gestione economica durante la sua esperienza di governo.

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La discussione ha rapidamente valicato i binari del confronto politico per trasformarsi in una sequenza di accuse reciproche e stoccate personali.

La lite sui costi del Superbonus

Il fulcro dello scontro ha riguardato l’impatto delle misure edilizie e di spesa pubblica varate dall’esecutivo Conte.

Calenda ha attaccato la misura sostenendo che provvedimenti come il Superbonus e Quota 100 siano costati “253 miliardi che hanno aperto una voragine nei conti pubblici“, finendo per avvantaggiare solo chi doveva ristrutturare abitazioni private a spese dello Stato.

Casalino ha respinto le accuse definendole “intellettualmente disoneste”, rivendicando come quelle risorse abbiano sostenuto le piccole e medie imprese edili nel pieno dell’emergenza pandemica ed evidenziando che l’incentivo sia poi proseguito anche sotto i governi Draghi e Meloni.

L’attacco al Movimento 5 Stelle

La discussione è poi virata sulla collocazione politica delle opposizioni e sul posizionamento di Azione. Casalino ha incalzato direttamente il senatore chiedendogli: “Perché attacchi Conte con questa violenza e non Vannacci? Che ti ha fatto?”, sostenendo che la scelta di restare fuori dal centrosinistra finisca per “aiutare Meloni e Vannacci”.

Calenda ha replicato ricordando che “siamo un Paese stravagante in cui ci si può candidare a guidare il campo largo dopo aver governato con Salvini” e rievocando la richiesta di impeachment avanzata in passato da Di Maio contro Mattarella: “I Cinque Stelle sono stati la più grande presa in giro degli italiani. E adesso dovremmo considerarli istituzionali?”.

Un affondo poi ribadito sui social a mente fredda: “Ho sempre pensato che il Movimento 5 Stelle sia stata la più grossa presa in giro subita dagli italiani. Ieri Rocco Casalino me ne ha dato l’ennesima conferma”.