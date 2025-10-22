Scontro tra David Parenzo e Piergiorgio Odifreddi dopo il paragone tra Hamas e Mandela: "Fesseria"
Acceso scontro in TV tra il conduttore David Parenzo e Piergiorgio Odifreddi: il matematico ha paragonato Hamas a Mandela
Scontro tra David Parenzo e Piergiorgio Odifreddi nel corso della più recente puntata di L’aria che tira. Il matematico ha paragonato Hamas a Nelson Mandela, scatenando l’immediata reazione del conduttore. “È un paragone improprio, una fesseria”, ha notato il giornalista, dopo aver fatto notare all’intellettuale che “Mandela non ha mai attaccato dei civili”.
David Parenzo, scontro con Piergiorgio Odifreddi in TV
Nella puntata di L’aria che tira andata in onda il 21 ottobre, si è verificato un acceso scontro tra David Parenzo e il matematico Piergiorgio Odifreddi, intervenuto in collegamento con la trasmissione.
“Praticamente tutta l’Europa e il Medio Oriente si sono riuniti in Egitto, senza Israele e senza i palestinesi”, ha affermato il matematico in trasmissione.
Odifreddi durante la presentazione del suo libro nel 2024
Ma Parenzo ha immediatamente interrotto l’intellettuale: “No, i palestinesi c’erano”, ha notato il conduttore, “lei è un matematico e la variabile non può essere una variabile impazzita”.
Odifreddi si è quindi corretto, affermando che, nelle sue intenzioni iniziali, avrebbe voluto solamente sottolineare l’assenza di Hamas.
“Senza Hamas, ci mancherebbe altro. Ma a Sharm el Sheik c’era Abu Mazen, che le dovrebbe piacere”, ha proseguito Parenzo.
Il paragone tra Hamas e Mandela
Ma il vero e proprio botta e risposta a L’aria che tira si è verificato quando Piergiorgio Odifreddi ha paragonato Hamas a Nelson Mandela.
“Lei sa che sono per la libertà di opinione, anche quando questa è un po’ pazzerella”, ha iniziato a rispondere David Parenzo.
Immediata la risposta del matematico: “Non è un’opinione mia, questo è quello che pensava Mandela dei palestinesi. Lo ha detto più volte, scandalizzando come è scandalizzato lei”.
“Una fesseria”: la risposta del conduttore
“Mandela non ha mai attaccato dei civili”, ha immediatamente risposto David Parenzo alle affermazioni di Piergiorgio Odifreddi.
Il conduttore ha proseguito definendo il paragone “improprio”.
“Secondo me è una fesseria”, ha poi concluso Parenzo, senza giri di parole.