Scontro tra Del Debbio e Valditara sulla gaffe su Piersanti Mattarella ucciso dalle Br, botta e risposta in tv

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Botta e risposta a “È sempre Cartabianca” tra il ministro Valditara e il giornalista Paolo Del Debbio. I due hanno discusso del lapsus sull’omicidio di Piersanti Mattarella, che il ministro ha dichiarato essere avvenuto per mano delle Brigate Rosse. Valditara ha spiegato che non si è trattato di un errore, ma di un lapsus dovuto a un precedente discorso e che la prova della sua conoscenza degli eventi deriva dal discorso intero e non ritagliato sul lapsus diventato virale.

Del Debbio contro il lapsus di Valditara

Paolo Del Debbio, intervenendo a “È sempre Cartabianca”, programma condotto da Bianca Berlinguer, commenta la gaffe del ministro Valditara sulla morte di Piersanti Mattarella. Questi ha dichiarato, poi correggendosi per il lapsus, che il politico fu assassinato dalle Brigate Rosse.

Del Debbio torna sull’episodio e dichiara: “Ho pensato che mi posso comprare giacche, cappotti tutti senza maniche perché mi sono cadute le braccia“. Berlinguer commenta e domanda: “Ti ha colpito?”.

Il giornalista e conduttore televisivo aggiunge: “Confondere le Brigate Rosse con la mafia nell’omicidio di Piersanti Mattarella sarebbe come dire che Falcone e Borsellino li ha ammazzati la Banda della Magliana o roba del genere”.

La risposta del ministro

Il commento conclusivo di Del Debbio è: “Il lapsus ci sta, ma qui siamo più al raptus”. A questo punto interviene nel programma il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Questi ci tiene a spiegare come è andata.

“Stavo arrivando a questo appuntamento, avevo discusso con i miei per una scritta ‘Valditara nemico del popolo’ che campeggiava sotto al ministero e avevo commentato che è un tipico linguaggio delle Brigate Rosse“, racconta.

Valditara ci tiene a dire che il suo è stato un lapsus e non un errore. Dice che prima ha risposto ricordando le Brigate Rosse per gli atteggiamenti violenti di certi giovani che lo contestavano, subito dopo ha detto che Piersanti Mattarella è stato un eroe nella lotta contro la mafia, citando la legge contro gli appalti che lo ha reso bersaglio. Nella stessa dichiarazione avrebbe quindi detto sia “ucciso dalle Brigate Rosse”, sia “ferreo nemico della mafia”.

Il botta e risposta

Tornando a Del Debbio, questi ripete che il lapsus ci sta. Non ha sentito i secondi dopo delle dichiarazioni del ministro, circolate meno tra i media e oscurate dall’errore. Aggiunge: “Non ho motivo di dubitare”. “Ne ho fatti anche io”, prosegue Del Debbio.

Bianca Berlinguer chiude con una domanda che parte da una sua riflessione, ovvero che secondo lei c’è un uso un po’ spropositato ed esagerato del termine Brigate Rosse. “Vengono evocate un po’ troppo facilmente, forse proprio per questo c’è stato questo lapsus”, prosegue.

Valditara risponde: “Su questo possiamo discuterne, però le assicuro che non è piacevole vedere la propria immagine appesa a testa in giù con la scritta ‘nemico del popolo’ usato proprio dalle Brigate Rosse”.