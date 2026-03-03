Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei giovani residenti nel Fermano sono stati destinatari di provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici del centro storico di Fermo, a seguito di gravi disordini avvenuti il 24 gennaio scorso. I provvedimenti, emessi dal Questore, sono stati adottati per garantire la sicurezza pubblica dopo che i giovani si sono resi responsabili di turbative e danneggiamenti durante uno scontro tra fazioni giovanili.

Disordini al centro di Fermo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Fermo ha emesso sei provvedimenti di D.A.L.P. (Divieto di Accesso ai Locali Pubblici) nei confronti di altrettanti giovani residenti nel territorio fermano.

I provvedimenti sono stati notificati nel mese di febbraio e riguardano il centro storico della città, in particolare le aree attorno a Piazza del Popolo, teatro dei recenti disordini.

I fatti del 24 gennaio: scontro tra gruppi giovanili

L’episodio che ha portato all’adozione delle misure restrittive si è verificato il 24 gennaio, intorno alle 03:50, in Piazza del Popolo, nei pressi di alcuni esercizi pubblici.

In quell’occasione due gruppi di giovani, uno di origine nord-africana e uno sudamericana, si sono affrontati all’esterno di due noti locali del centro. Durante il tafferuglio sono stati lanciati arredi, vasi e altri oggetti appartenenti agli esercizi commerciali, causando rilevanti danni economici ai titolari.

L’intervento delle forze dell’ordine

Personale dell’Arma dei Carabinieri è intervenuto prontamente per sedare i disordini e riportare la calma nella piazza principale della città.

L’attività investigativa condotta dal Comando dei Carabinieri di Fermo ha permesso di identificare i responsabili, tra cui un minore, e di proporre le misure di prevenzione successivamente adottate dalla Divisione Anticrimine della Questura.

Le motivazioni dei provvedimenti

Le condotte dei sei giovani sono state ritenute dal Questore pericolose per l’ordine e la pubblica sicurezza. Il tafferuglio ha generato panico e apprensione tra i titolari degli esercizi commerciali, i clienti e i passanti, mettendo a rischio la sicurezza e l’incolumità dei frequentatori della piazza, luogo molto frequentato da cittadini di ogni età.

I provvedimenti di D.A.L.P. prevedono per ciascun giovane l’interdizione dai locali pubblici del centro storico e il divieto di stazionamento nei pressi degli stessi. La durata massima della misura per ogni soggetto è di due anni, mentre la somma complessiva delle interdizioni emesse ammonta a nove anni. Queste misure sono state adottate per prevenire ulteriori episodi di disordine e garantire la tranquillità della comunità locale.

L’adozione dei sei provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici rappresenta una risposta decisa delle istituzioni ai gravi fatti verificatisi nel centro storico di Fermo. Le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini.

IPA