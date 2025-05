Scontro tra due elicotteri in Finlandia, morti cinque imprenditori: si indaga sulle dinamiche dell'incidente

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tragedia nei cieli della Finlandia. Due elicotteri sono precipitati a seguito di uno scontro nei pressi della città di Kauttua, nell’area sud-ovest del Paese. A bordo dei due velivoli si trovavano cinque occupanti, tutti imprenditori provenienti dall’Estonia. La tragedia non ha lasciato scampo: nessuno dei passeggeri risulta sopravvissuto. Le autorità finlandesi stanno collaborando con i colleghi estoni per ricostruire le dinamiche dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Finlandia, scontro tra due elicotteri

Le informazioni sono ancora in divenire. Intorno alle 12:30 di sabato 17 maggio due elicotteri si sono scontrati nei pressi dell’aerodromo di Eura, a pochi chilometri dalla città di Kauttua, nella regione di Satakunta in Finlandia. Il quotidiano locale Italehti riporta che a bordo dei velivoli stavano viaggiando uomini d’affari provenienti dall’Estonia, nello specifico da Talinni, diretti all’aeroporto di Kokemäki Piikajärvi, dove avrebbero dovuto partecipare a un importante evento sull’aviazione civile presso il Pori Aviation Club, come sostiene il presidente Ari Pullinen.

Gli imprenditori a bordo erano impegnati nei settori dell’edilizia e dell’energia. Dalle indiscrezioni riportate dal dipartimento di soccorso e primo soccorso di Satakunta uno degli elicotteri avrebbe preso fuoco durante la caduta. Entrambi i mezzi sarebbero precipitati in un’area boschiva.

Una nota riportata il 17 maggio sul sito della polizia finlandese Poliisi.fi comunica che dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli agenti insieme al personale sanitario. I poliziotti hanno isolato l’area interessata dal disastro e hanno effettuato i primi rilievi.

I due velivoli si trovavano a circa centro metri di distanza tra loro. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità.

Le indagini

Le informazioni sui dettagli della tragedia sono ancora oggetto di accertamenti. Per il momento è dato sapere che a bordo dei due velivoli viaggiavano, oltre ai piloti, cinque imprenditori distribuiti in un gruppo di tre in un elicottero, una coppia nell’altro.

Come riporta Il Post da fonti internazionali le autorità estoni e quelle finlandesi starebbero collaborando per ricostruire le cause e le dinamiche dell’incidente, oltre alle indagini su eventuali responsabilità dell’accaduto.

Le testimonianze

Iltalehti ha raccolto le parole di Antti Marjanen, residente a Eura, che avrebbe assistito al momento della collisione: “Ho guardato con ammirazione quegli elicotteri, perché è raro vederli”, ha detto alla redazione. Poi uno dei velivoli avrebbe effettuato una “manovra evasiva” – utile ad evitare uno scontro – per poi impattare contro l’altro elicottero.

“Uno è sceso come una pietra, l’altro un po’ così, a poco a poco. Non ho sentito alcun suono”, ha raccontato Marjanen. Il suo racconto è rafforzato da quello di un altro testimone, che ha riferito di aver avvertito “uno strano, grande schianto, e poi tutto è diventato silenzioso“.

