Scontro tra due treni in Egitto a Giza, almeno 4 morti e 88 feriti: le immagini dell'incidente ferroviario

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Violento incidente ferroviario in Egitto, a sud del Cairo, con il deragliamento di diversi vagoni che ha causato la morte di almeno 4 passeggeri e 88 feriti. Lo scontro tra i due treni è avvenuto nei pressi della nota meta turistica di Giza. Il bilancio è ancora provvisorio.

Lo scontro tra due treni in Egitto

Il deragliamento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 novembre, a circa 52 chilometri dalla capitale.

Secondo la ricostruzione dell’incidente da parte delle autorità ferroviarie egiziane, un treno in viaggio da Giza a Fayoum ha urtato l’ultimo vagone di un altro convoglio diretto dal Cairo alla città di Assuan.

IPA

Il bilancio dell’incidente

La conta delle vittime e dei feriti è ancora in corso, ma stando a un primo bilancio diffuso dal ministero della Salute sarebbero almeno 4 le persone morte nell’incidente ferroviario e almeno 88 i feriti attualmente ricoverati in ospedali della regione di Giza.

In seguito allo schianto tutto il traffico su rotaie nell’area interessata a sud della capitale è stato sospeso. Come dichiarato ancora dalle autorità competenti, sul posto stanno operando le squadre di emergenza e sono state inviate delle gru per rimuovere le macerie e ripristinare il servizio ferroviario secondo gli orari programmati.

L’inchiesta ordinata da al Sisi

Sul grave incidente il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha scritto un post sul suo profilo X per esprimere le sue più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e augurando una pronta guarigione ai feriti, assicurando di seguire da vicino la situazione e aver ordinato un’inchiesta sulle cause dello scontro.

“Ho dato disposizione agli apparati dello Stato di fornire le necessarie cure mediche, di accelerare le indagini sulle circostanze dell’incidente e di perseguire chiunque risulti responsabile di negligenza” ha dichiarato il presidente egiziano.