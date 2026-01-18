Scontro tra due treni in Spagna ad Adamuz, 21 morti e oltre 100 feriti nel deragliamento sull'Alta Velocità

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Almeno 21 morti e un centinaio di feriti nello scontro tra due treni ad Adamuz, comune vicino Cordoba, in Spagna. Il violento impatto sulla ferrovia nella regione dell’Andalusia sarebbe stato provocato dal deragliamento di un convoglio dell’Alta Velocità proveniente da Malaga, che ha travolto l’altro diretto a Huelva, facendolo finire fuori dai binari. Ancora diverse le persone che sarebbero rimaste intrappolate tra i rottami.

Lo scontro tra due treni in Spagna

L’incidente ferroviario è avvenuto nella serata di domenica 18 gennaio. Il bilancio ancora provvisorio della Guardia Civil riporta almeno 21 vittime e oltre 100 feriti, 25 dei quali in gravi condizioni.

A causare il disastro, per ragioni in fase di accertamento, sarebbe stato il deragliamento di un convoglio AV della compagnia Iryo, marchio italiano partecipato da Trenitalia tra i principali operatori dell’Alta Velocità in Spagna, sulla tratta Malaga-Madrid, diretto alla stazione della capitale di Puerta de Atocha.

I soccorsi

Il convoglio ha invaso l’altro binario occupato in quel momento da un treno Alvia della compagnia Renfe, con destinazione la città di Huelva.

Sul posto diverse squadre dei servizi di emergenza, per soccorrere le diverse decine di feriti e per liberare anche i numerosi passeggeri rimasti ancora bloccati tra le lamiere.

Secondo quanto riferito da Antonio Sanz, Ministro della Presidenza della Giunta Regionale dell’Andalusia, ci sono 73 adulti feriti sotto osservazione, di cui 5 gravemente feriti, 6 in condizioni critiche e 7 con ferite lievi.

Il disastro ad Adamuz

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha riferito di seguire con molta attenzione “l’incidente tra due treni ad alta velocità che sono deragliati ad Adamuz nella provincia di Cordova”.

“Il governo sta collaborando con le altre autorità competenti e i servizi di emergenza per soccorrere i passeggeri”, ha scritto il premier su X.

Il ministro dei Trasporti Oscar Puente ha riferito che sta seguendo il “grave incidente ferroviario” dal centro di gestione della rete H24 di Adif.

“Sono molto preoccupato per il grave incidente ferroviario nella provincia di Cordova. Abbiamo inviato servizi di emergenza e supporto logistico nella zona per fornire qualsiasi aiuto necessario. Stiamo monitorando attentamente la situazione delle persone colpite”, ha scritto su X il governatore dell’Andalusia Juanma Moreno.