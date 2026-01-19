Scontro tra due treni in Spagna, le possibili cause e il racconto dei passeggeri sull'incidente in Andalusia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Spagna, tragedia in Andalusia. Alle 19:45 di domenica 18 gennaio, si è verificato uno scontro tra due treni. Drammatico il bilancio. Sono almeno 39 i morti e più di 100 i feriti. L’incidente è avvenuto quando il treno 6189 da Iryo, in viaggio da Malaga ad Atocha (Madrid) con 317 passeggeri a bordo, è deragliato sul pendio di Adamuz e si è schiantato nella strada adiacente, causando il crollo di un altro treno che viaggiava nella direzione opposta, l’Alvia 2384 che era partito da Madrid avrebbe dovuto raggiungere Huelva con circa 100 persone a bordo.

Spagna, scontro tra treni in Andalusia: bilancio drammatico

Almeno 39 persone hanno perso la vita. I feriti sono 152, secondo fonti menzionate da Europa Press. Il presidente della Giunta Regionale dell’Andalusia, Juan Manuel Moreno, ha aggiornato sulla situazione, spiegando che 48 persone che hanno riportato lesioni, tra cui 5 bambini, sono ricoverate. 12 si trovano in diverse unità di terapia intensiva nella città di Cordova.

Tra i deceduti c’è il macchinista 27enne del treno Alvia. Il direttore generale del consorzio dei vigili del fuoco di Cordova, Paco Carmona, ha riferito di aver soccorso persone con “tagli, contusioni e fratture esposte dal groviglio di metallo” provocato dall’incidente.

Il sindaco di Adamuz, Rafael Moreno, ha raccontato a EL PAÍS che giunto sul luogo della tragedia ha trovato “una scena di totale devastazione”.

Il giallo sulle cause dell’incidente

Le cause del deragliamento sono attualmente in fase di verifica e saranno determinate dalla commissione d’inchiesta chiamata a fare luce sull’incidente. Il ministro Óscar Puente ha dichiarato in una conferenza stampa, dopo aver parlato con “esperti ferroviari”, che l‘incidente è “estremamente insolito” perché si è verificato “su un tratto rettilineo di binario”.

Il ministro ha anche reso noto che il treno deragliato è “praticamente nuovo e che ha meno di quattro anni”, sottolineando che anche il binario è “stato completamente rinnovato” recentemente. Ha quindi riferito che sono stati investiti 700 milioni di euro nei lavori e che gli ammodernamenti di quella specifica tratta “sono stati completati lo scorso maggio”.

Mediaset

Le testimonianze dei sopravvissuti

I media spagnoli hanno raccolto diverse testimonianze dei sopravvissuti. María San José, 33 anni, che viaggiava sul treno Malaga-Madrid, ha raccontato di aver iniziato a sentire delle vibrazioni e poi “molti sobbalzi”, che hanno fatto cadere le valigie, fino a quando il treno non si è fermato.

“Quando siamo scesi, abbiamo visto i vagoni contorti e due vagoni dell’altro treno ribaltati”, ha aggiunto la donna.

Santiago, 44 ​​anni, ha detto che il treno su cui viaggiava ha iniziato a oscillare da una parte all’altra fino a fermarsi definitivamente: “Quando sono sceso, ho visto un morto. Abbiamo cercato di raggiungere il vagone numero uno, ma era un relitto distrutto. La gente chiamava aiuto e abbiamo cercato di tirarli fuori, ma è stato molto difficile”.

Secondo il suo racconto, i soccorsi hanno impiegato “circa un’ora” per arrivare.

María Vidal, 32 anni, passeggera sul treno Iryo, quello deragliato, ha sentito “come un terremoto”. “Tutto vibrava – la sua testimonianza – poi all’improvviso ha frenato bruscamente e le luci si sono spente. Il personale di Iryo ha chiesto se c’erano medici disponibili per andare alle carrozze 6, 7 e 8. Io ero nella carrozza quattro. Siamo rimasti dentro per circa 40 minuti. Ho visto alcune persone in condizioni critiche”.

Maxi mobilitazione per far fronte all’emergenza

L’emergenza ha mobilitato risorse statali, regionali e comunali. La Giunta Regionale dell’Andalusia ha inviato 16 esperti forensi nella zona. L’Unità Militare di Emergenza (UME) ha inoltre inviato 37 soldati e 15 veicoli. Sul posto ci sono oltre 220 agenti della Guardia Civil, tra cui agenti della Squadra Centrale per le Indagini sulla Scena del Crimine specializzati in DNA e impronte digitali per l’identificazione delle vittime.

E ancora, sul luogo del dramma sono giunti membri della Sicurezza Pubblica, del Traffico e dei Gruppi Antisommossa e di Sicurezza (GRS), oltre a un elicottero e diversi droni. Sono stati allestiti punti informativi per le famiglie presso le stazioni colpite e gruppi di supporto psicologico sono stati istituiti a Madrid, Cordova, Huelva e Siviglia. Il numero verde per le informazioni sulle vittime è 900 101 020.

Il servizio tra le regioni di Madrid e Andalusia è sospeso “fino a nuovo avviso”, secondo Renfe, che riferisce di aver consentito “cambi e cancellazioni gratuiti per tutti i treni interessati”.

Il ministro delle Emergenze della Giunta Regionale dell’Andalusia ha raccomandato alla popolazione di non recarsi negli ospedali della zona, se non in caso di emergenza. I servizi di emergenza (112) chiedono inoltre alla popolazione di non recarsi sul luogo del deragliamento.

Il Centro Trasfusionale di Sangue, Tessuti e Cellule di Cordova ha riferito che, grazie alla “risposta immediata” della popolazione, il fabbisogno di sangue è stato soddisfatto entro le 2:00 di lunedì mattina.