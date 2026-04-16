Scontro tra Fascina e Pascale dentro Forza Italia: "Non conta niente", "20 mila euro al mese e non va in Aula"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Volano gli stracci fra Marta Fascina e Francesca Pascale, le due ultime compagne di Silvio Berlusconi. Tutto ruota attorno al ruolo di Pascale in Forza Italia. Parlando con i giornalisti, la parlametare azzurra Fascina ha puntualizzato che Pascale non ha voce in capitolo. Sentendosi punta nel vivo, quest’ultima ha replicato tirando in ballo il ricco stipendio di Fascina, che considera non giustificato viste le numerose assenze in Aula.

La riunione di Forza Italia con gli eredi Berlusconi

L’antefatto di questo scontro a distanza è il vertice FI di venerdì 10 aprile a Cologno Monzese, che ha visto riuniti Tajani, Gianni Letta, i figli di Berlusconi e l’ad di Fininvest Danilo Pellegrino.

Nell’incontro, fra le altre cose, si è parlato anche del ruolo di Francesca Pascale ed è stato chiarito che la donna, nelle sue esternazioni pubbliche, non è ispirata dalla famiglia Berlusconi.

ANSA

Marta Fascina su Francesca Pascale

Successivamente, raggiunta dal Fatto Quotidiano e dal Messaggero, Marta Fascina ha speso alcune parole su Francesca Pascale, ex fidanzata di Berlusconi che oggi partecipa al dibattito pubblico su giornali e talk show commentando i fatti politici.

Così Pascale è stata tirata in ballo dal cronista politico del Messaggero che ha intervistato Fascina: “Lo sa che dicono che Francesca Pascale (anche lei ex del Cavaliere) è tornata in rapporti con la famiglia?”.

La risposta di Marta Fascina: “Non è vero: è stato smentito”.

La seconda domanda del cronista: “Quindi non conta più niente?”.

Questa la risposta di Fascina che ha innescato la polemica: “È la verità. Non voglio commentare altro”.

La replica di Francesca Pascale a Marta Fascina

La replica di Francesca Pascale non si è fatta attendere: “Ha ragione Marta Fascina, io non conto niente: la mia è solo passione politica”, ha spiegato al Fatto Quotidiano.

“Però mi faccia dire una cosa: io non sarò mai come lei che conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento. Per me la politica è una cosa un po’ diversa”, ha aggiunto Pascale. La conclusione: “Io parlo sempre per mio conto personale e lo facevo anche quando stavo con Berlusconi e la stessa cosa fa la famiglia”.

In Forza Italia, la polemica Pascale-Fascina si aggiunge a quella fra Marina Berlusconi e il giornalista del Fatto Quotidiano Pino Corrias: il cronista ha utilizzato toni caustici per ventilare la discesa in campo della figlia di Berlusconi, la quale ha smentito seccamente.

I precedenti

Non è la prima volta che Pascale attacca Fascina: “Perché in Parlamento sono pagate persone che non vanno, al di là della Fascina?”, aveva detto a ottobre 2025.

In precedenza, ad aprile 2024 nel corso di una puntata di Belve Francesca Pascale aveva lanciato una frecciatina a Marta Fascina in merito al finto matrimonio fra lei e Silvio Berlusconi: all’epoca della loro relazione, ha detto, “Berlusconi era lucido, certe sciocchezze non le ha mai fatte con me”.