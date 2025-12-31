Scontro tra Formigli e Calenda, la replica al senatore dopo l'accusa dell'invito "per attaccare Meloni"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Acceso botta e risposta tra Corrado Formigli e Carlo Calenda l’ultimo giorno del 2025. Il senatore e leader di Azione, in un podcast, ha detto di aver ricevuto un invito a partecipare alla trasmissione Piazzapulita con la garanzia di “attaccare la Meloni“. Pronta la replica del conduttore che ha ricordato come mentire sia una cosa seria per un politico “altrove ci si dimette”.

La replica di Formigli a Calenda

La discussione tra Corrado Formigli e Carlo Calenda è nata dopo che il senatore, in un’intervista realizzata per il podcast di Ivan Grieco, ha raccontato di una telefonata ricevuta dagli autori della trasmissione di La7 Piazzapulita.

Secondo quanto affermato dal leader di Azione, nella chiamata si sarebbe chiesto al suo staff: “Ma ci garantisce che attacca la Meloni sulla legge di bilancio?”.

ANSA

Il segretario di Azione Carlo Calenda

Calenda avrebbe respinto la richiesta e partecipato ugualmente alla trasmissione dove è stato protagonista di un faccia a faccia con l’economista Jeffrey Sachs.

Alle dichiarazioni del senatore nel podcast, ha fatto seguito la replica del giornalista e conduttore Corrado Formigli.

“Mentire per un politico ed ex ministro è una cosa seria – ha detto il presentatore di Piazzapulita – altrove ci si dimette. E con questo credo che sul senatore Calenda sia tutto. La prossima volta, se accetterà di rinunciare all’immunità, ci vediamo in tribunale”.

L’accusa di Formigli: “Continua a tirarmi in ballo”

Come riporta Adnkronos, Formigli ha spiegato che “nel disperato tentativo di attirare l’attenzione, il senatore Calenda continua a tirarmi in ballo. Ho deciso di non dargli corda per non alimentare i suoi giochini. Però di fronte a una falsità sesquipedale occorre per forza che intervenga, una tantum“.

Argomentando quanto sarebbe successo, il giornalista ha puntualizzato che “sostiene il senatore che ‘i miei autori’ prima di una puntata gli abbiano detto ‘ci deve garantire che attaccherà Meloni’ e che la partecipazione alla parte di puntata sulla Manovra economica sia saltata perché lui non avrebbe dato disponibilità ad attaccare la Presidente del consiglio”.

“Questa affermazione è falsa e diffamatoria. Gli autori di un programma – ha spiegato Formigli – quando sentono un ospite prima della puntata, chiedono a lui o, come nel caso di Calenda, al suo portavoce, che posizione abbia sui temi da dibattere al fine di comporre un parterre equilibrato e dialettico. Nel caso di specie, essendo stato invitato Italo Bocchino, sostenitore della Manovra, gli autori si sono sincerati su quale fosse l’opinione in merito di Calenda per evitare posizioni troppo sovrapponibili”.

“Si tratta del normale lavoro di qualunque autore televisivo – ha concluso – mestiere le cui regole Calenda evidentemente ignora o finge di ignorare. Non è però consentito al senatore mentire spudoratamente per farsi pubblicità: la sua presenza al talk sulla Manovra, dopo vari scambi di messaggi tra i miei autori e il suo portavoce, è stata confermata alle 10.33 di giovedì mattina. Successivamente è però avvenuto un imprevisto: Monica Maggioni, invitata per un confronto col professor Jeffrey Sachs, è stata costretta a cancellare la sua presenza per ragioni strettamente personali. A quel punto, essendo rimasto Sachs senza interlocutore, abbiamo chiesto se fosse disponibile a spostarsi dal blocco sulla Manovra a quello con Sachs per dibattere con lui di Ucraina e situazione internazionale. Il senatore ha accettato di buon grado, nonostante abbia gridato successivamente urbi et orbi che invitare Sachs in tv sia indegno”.

Calenda avrebbe saputo perfettamente di essere stato spostato nel blocco in cui era previsto Sachs per via del forfait di Maggioni, “eppure sostiene pubblicamente che la ragione siano le sue posizioni non abbastanza anti-meloniane sulla Manovra”.

Calenda: “Ci vediamo in tribunale”

In un post Carlo Calenda ha risposto, a sua volta, a Corrado Formigli. “Nel disperato tentativo di buttare la palla in calcio d’angolo parli d’altro Corrado”, ha scritto il senatore.

“Confermo parola per parola quanto ho detto. Rinuncio volentieri all’immunità parlamentare e ci vediamo in Tribunale“, è stata la replica del leader di Azione.

“Questo modo di fare spettacolo per cui i politici si invitano a condizione che recitino una parte è un vizio insopportabile dell’informazione italiana, come quello di invitare propagandisti di Putin pretendendo anche che vengano lasciati mentire indisturbati. Vedi il caso Sachs. Mi spiace ma è un misto di faziosità e pessima informazione che fa male alle democrazia italiana”, sono le parole del senatore.