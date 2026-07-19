Scontro tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo dopo la domanda sulla maternità: "Ti rispondo per farti felice"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Doveva essere una tranquilla chiacchierata tra colleghi, si è invece trasformata in un botta e risposta ruvido: protagonisti della vicenda Francesca Fagnani e Gigi Marzullo. La conduttrice di “Belve” e il giornalista si sono trovati a Minori, sulla Costiera Amalfitana, nella serata in programma per l’evento Appuntamenti d’Estate 2026. A un certo punto Marzullo ha fatto una domanda sulla maternità e Fagnani ha replicato in modo infastidito.

Francesca Fagnani contro Gigi Marzullo: tensione per la domanda sulla maternità

Marzullo, nel corso dell’intervista, consapevole del fatto che Fagnani non ha figli, le ha chiesto se sentisse la mancanza della maternità. Una domanda che ha innescato tensioni.

“Ti rispondo per farti felice, non perché userei mai questo argomento nelle interviste”, ha esordito la giornalista con palese disappunto.

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“Mi manca un figlio? Non ho la prova del contrario – ha aggiunto – Non avendo figli, non posso sapere. Mi manca una cosa che non conosco? Non lo so. È una gioia immensa che non ho provato? Sicuramente sì. Però credo che la maternità si possa esprimere in mille modi diversi: con gli amici, la famiglia, anche con gli animali, con la protezione”.

Marzullo: “Sto parlando in stile belva”

Marzullo, provando a rendere meno pesante l’atmosfera, ha così spiegato perché abbia posto la domanda in quei termini: “Sto parlando con una belva che conduce il programma, devo essere un po’ pungente”.

Fagnani, però, non si è ammorbidita, anzi ha rincarato la dose affermando che lei, a “Belve”, mai entra nella sfera intima dell’ospite: “Ma non sei pungente. Stai facendo una domanda che nel 2026 non si dovrebbe più fare. Io non invado mai l’intimità degli altri nelle mie interviste. E comunque non mi sento ferita dalla domanda, sono felice di essere qua con te”.

Finita qui? Manco per idea. Il botta e risposta è proseguito con Marzullo che ha dichiarato che “una domanda non è mai indiscreta”, incassando un’altra risposta al vetriolo: “Una domanda può essere mal posta o ben posta, e può essere inopportuna. Nel 2026 chiedere in pubblico perché una donna non è diventata madre è sbagliato”.

“Neanche io sono diventato padre”, ha chiosato Marzullo.

Nervi tesi anche sul tema “simpatia”

La conversazione è proseguita, sempre in un clima non proprio amichevole. “Nel corso di quest’incontro – ha osservato Marzullo – stava venendo fuori la belva che c’è in te. Se facessimo un sondaggio, Fagnani apparirebbe per quello che non è: non viene considerata simpatica da tutti. In realtà, forse non si fa conoscere abbastanza”.

“Parla per te. Se non mi trovi simpatica è un problema tuo, ma lo attribuisci agli altri. Sei venuto qui solo per l’amicizia col sindaco”, ha chiosato la giornalista.

La vita privata di Francesca Fagnani e Gigi Marzullo

Francesca Fagnani è legata sentimentalmente da anni a Enrico Mentana. I due fanno coppia dal 2013 e non si sono mai sposati.

Gigi Marzullo è invece sposato dal 2018 con la manager Antonella De Iuliis, sua compagna di vita da oltre vent’anni. La coppia non ha figli.