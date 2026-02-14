Scontro tra Francesca Pascale e pro Pal al Carnevale di Viareggio, "Con la kefiah pulitevi il c..."

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Duro scontro verbale tra Francesca Pascale e un gruppo di attivisti pro Pal durante una premiazione legata al Carnevale di Viareggio. L’ex compagna di Silvio Berlusconi e Paola Turci si è scagliata contro i manifestanti, invitandoli ad andare a lavorare e a lavarsi. “Avete la kefiah ma non sapete cos’è, pulitevi il c*** con la kefiah”, ha detto nel suo sfogo.

Francesca Pascale contro i pro Pal

Sta facendo discutere l’episodio che ha visto coinvolta Francesca Pascale. Invitata al Carnevale di Viareggio, dove le è stato conferito il Premio Funari, l’attivista è stata protagonista di un furioso battibecco con un gruppo di pro Pal che si è presentato sotto al palco durante la premiazione.

Tra gli attivisti e l’imprenditrice sono volate parole grosse che hanno scatenato molte polemiche. Il Comune di Viareggio ha preso le distanze per quanto accaduto, Pascale ha pubblicato un video in cui ricostruisce, dal suo punto di vista, l’accaduto e spiega il motivo del battibecco.

L’attacco dell’attivista

I fatti risalgono a giovedì 12 febbraio. Premiata a Viareggio, Francesca Pascale è stata contestata da un gruppo di attivisti pro Pal. La donna ha risposto per le rime e, come testimoniano alcuni video diventati presto virali, ha attaccato i manifestanti.

“Non siete pro Gaza, siete contro Israele, andate a lavorare e soprattutto lavatevi. Vergogna, voi siete contro gli ebrei, non per la Palestina, andate a Gaza a combattere, vi taglierebbero la testa! State facendo crescere l’antisemitismo”, ha detto.

E ancora, rivolgendosi a due donne che le avevano replicato, ha aggiunto: “Avete la kefiah, non sapete nemmeno cosa è, pulitevi il c*** con la kefiah. Non sapete come affrontare la Meloni e inventate tutte stronz***. Fate invece programmi politici, fate opposizione, no stronz***. Voi vivete in uno Stato libero a differenza della Palestina guidata da Hamas“, ha aggiunto.

Il video e la reazione del comune di Viareggio

In un secondo momento, Francesca Pascale è tornata sull’accaduto con un lungo video postato sui suoi canali social in cui ha spiegato la sua versione dei fatti. “Un gruppo di pro Pal è arrivato sotto il palco e fra questi c’è chi mi ha urlato insulti di genere, mi hanno urlato ‘cortigiana di Berlusconi’, più definizioni che potete immaginare. Volevano istigare. Hanno insultato il mio genere, le mie scelte sentimentali, mi hanno definito fascista, mi dicevano ‘Una che è stata con Silvio Berlusconi non ha il diritto di parlare’, queste le femministe pro Pal”, dice.

Quindi prosegue la ex compagna di Silvio Berlusconi ed ex moglie di Paola Turci. “Ero sola, 40 contro una. Ma mi sono difesa ugualmente, anche con toni accesi certamente. Credevano di spaventarmi, ma hanno confermato ciò che sono: ‘Fasciocomunisti’. Quello che trovo più inquietante di tutto è presentarsi a una festa tradizionale e popolare per innescare la protesta politica, perché c’erano famiglie, bambini, giovani che volevano semplicemente festeggiare il loro Carnevale, non per regolare i conti col Governo attuale, poi si proclamano paladini dei diritti specialmente delle donne e decidono che io valgo meno perché sono stata la compagna di Silvio Berlusconi. Questa sarebbe la loro emancipazione. Se la pensi come loro sei libera, altrimenti diventi un bersaglio. La libertà, care femministe, vale anche per chi non rientra nel vostro schema”, ha chiosato.

L’attivista ha polemizzato anche con la presidente della Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci, e col sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro. Come detto, l’amministrazione comunale ha espresso “la propria ferma distanza e disapprovazione rispetto agli atteggiamenti e alle espressioni offensive che hanno visto protagonista Francesca Pascale”, parlando di “comportamenti aggressivi e di linguaggi che nulla hanno a che vedere con il confronto civile”. Il Coordinamento Versilia per la Palestina sta valutando se ci sono gli estremi per querelare Pascale mentre alcuni enti si stanno muovendo affinché venga ritirato il premio assegnato all’attivista.