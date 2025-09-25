Scontro tra Gianfranco Fini e Lilli Gruber: "Non rispondo a domande insensate", "Conduco io la trasmissione"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Otto e Mezzo è andato in onda lo scontro tra la presentatrice Lilli Gruber e l’ex vicepresidente Gianfranco Fini. I due non si sono trovati d’accordo su molti temi e sono arrivati a criticarsi sia sul modo di condurre l’intervista sia sul modo di parteciparvi. “Ma perché è venuto?”, domanda Gruber.

Scontro sullo Stato di Palestina

“Riconosciamo lo Stato di Palestina”, dice Gianfranco Fini. Giustamente, come ha detto Meloni, aggiunge, attendiamo che ci sia una leadership palestinese chiara. “Chi è l’interlocutore dello Stato di Israele? Oggi non c’è”.

Lilli Gruber, dopo 12 minuti di discussione sul Medio Oriente, fa pressione perché si cambi argomento. Vuole parlare di Donald Trump, ma Fini risponde di no, che vuole restare sull’argomento. “Conduco io la trasmissione“, gli fa notare Gruber. Fini, parlandole sopra, commenta che è stato invitato e ha il diritto di dire la sua “o almeno di provarci”. La presentatrice gli fa notare che ci sono altre domande a cui può rispondere e che hanno già dedicato molto tempo a una sola di queste.

ANSA In foto Gianfranco Fini

“Le rubo un solo altro minuto. Oslo prevedeva la strada per il riconoscimento reciproco Palestina-Israele… qual era la posizione sulla Cisgiordania?”. L’intervento di Fini viene interrotto da Gruber, che chiede di andare avanti e si tocca l’orologio.

I rapporti con Giorgia Meloni

Lilli Gruber chiede a Gianfranco Fini se i suoi rapporti con Giorgia Meloni siano ottimi, come sembra a lei di aver capito. “Non ci sono”, dice. E poi commenta: “Faccia il titolo: non sono così stolto o stupido, se vuole, da rispondere a delle domande che non hanno senso”.

Gruber prova a insistere: “Le sto chiedendo quali sono i suoi rapporti personali”. Fini chiude: “L’ho votata, la considero un’ottima presidente del Consiglio e… non l’ho creata politicamente”. L’ultima frase in risposta a quanto detto da Gruber.

“È chiaro che lei è figlia di una storia politica, di cui una piccola parte anche io ho avuto un ruolo. Quella storia politica aveva e ha una sua dignità. Giorgia queste cose le sa, le ha capite e ne tiene conto anche quando…”. Gruber ripete la domanda se abbiano o meno rapporti personali, ma Fini risponde: “Cosa vuole che le risponda, mi dica lei la risposta“.

Si accende lo scontro

Gruber prova un’altra domanda: “Le piace questa destra così radicale ed estrema?”. L’esempio è quello di Roberto Vannacci, ma anche di esponenti esteri. Fini risponde: “È chiaro che non mi piace. Mi ritengo offeso da una domandina tanto per sentirsi dire di nuovo ‘Fini non condivide’ tante cose di una certa destra”.

La presentatrice a questo punto sbotta: “Ma perché è venuto a fare questa trasmissione?”. L’ospite risponde: “Perché mi ha invitato”. Gruber gli fa notare che doveva sapere qual era il suo modo di fare, ma Fini tira avanti: “Se lei pensava che venissi a questa trasmissione per darle ragione a prescindere, ha sbagliato interlocutore”.