Scontro tra Giuseppe Conte e Alessandro Sallusti sul caso Almasri, "Italia è diventato un Paese canaglia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Acceso botta e risposta tra Giuseppe Conte e Alessandro Sallusti in tv sul caso Almasri. L’ex presidente del Consiglio ha dichiarato in tv che, in quell’occasione, l’Italia è stata “un Paese canaglia”, affermazione che ha suscitato l’ilarità del giornalista, scoppiato a ridere in maniera plateale.

L’attacco di Giuseppe Conte al Governo sul caso Almasri

Giuseppe Conte, ospite della trasmissione DiMartedì condotta da Giovanni Floris su La7, ha dichiarato sul caso Almasri: “È stato un caso vergognoso perché l’Italia lì è stato un Paese canaglia, al pari della Mongolia e del Malawi”.

A quest’affermazione, Alessandro Sallusti, ospite in collegamento, è scoppiato a ridere in modo plateale.

ANSA

Giuseppe Conte, accortosi delle risate di Alessandro Sallusti, lo ha ripreso: “Ma cosa ride Sallusti?! Guardi che noi siamo stati deferiti all’assemblea degli Stati della Corte Penale Internazionale assieme a Mongolia e Malawi, siamo ormai uno Stato canaglia”.

L’ex premier ha poi aggiunto: “Sallusti inconsapevolmente ride, non so perché”.

Ancora Giuseppe Conte: “Tutto il Governo ha attaccato il procuratore di Roma Lo Voi perché ha necessariamente dovuto indagare. Si è detto che era una toga rossa e poi si è scoperto che era associato a una magistratura molto moderata, quella più a destra”.

Il commento di Sallusti alla frase di Conte

Alessandro Sallusti ha preso la parola dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte.

Rivolgendosi all’ex premier, il giornalista ha affermato: “Anche a me viene il dubbio che è venuto a lei. Uno Stato in cui un ex presidente del Consiglio viene a dire in televisione che l’Italia è uno Stato canaglia, probabilmente è vero, è uno Stato canaglia“.

La controreplica di Conte a Sallusti sul caso Almasri

Immediata è arrivata la controreplica di Giuseppe Conte, che ad Alessandro Sallusti ha detto: “Lo avete reso con quel caso Almasri, oggi siamo stati deferiti perché non rispettiamo la Giustizia internazionale”.

A quel punto il conduttore Giovanni Floris ha preso la parola, cambiando argomento e chiudendo in questo modo la polemica tra l’ex premier Conte e il giornalista Sallusti sul caso Almasri.