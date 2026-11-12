Scontro tra Giuseppe Conte e Bruno Vespa a Cinque Minuti sul Reddito di Cittadinanza, "come può dirlo?"

“La pare opportuno ricicciare fuori con il Reddito di Cittadinanza?”, così Bruno Vespa ha pungolato Giuseppe Conte sulla proposta per il nuovo sussidio. Il leader del Movimento Cinquestelle ha fatto notare al conduttore di Cinque Minuti che per lui non è opportuno, ma necessario: “Come può dire opportuno?”.

Scontro Giuseppe Conte e Bruno Vespa, cosa è successo

Nella puntata dell’11 novembre di Cinque Minuti, Giuseppe Conte è tornato a parlare del Reddito di Cittadinanza 2.0. Alla domanda di Bruno Vespa, ha spiegato: “Ci sono un milione e 100mila bambini nell’indigenza assoluta. Tra poveri assoluti e relativi abbiamo 14milioni e lei mi viene a dire se è opportuno?” ha dichiarato rivolgendosi a Bruno Vespa.

“E che facciamo? Continua a far ingrassare le banche, le assicurazioni, i colossi delle armi, le aziende energetiche? Con questo governo hanno scorrazzato e si sono ingrassati. Con il nostro governo non succederà” ha concluso il leader M5S.

L’analisi a Porta a Porta

Anche a Porta a Porta, nella puntata dell’11 novembre, Giuseppe Conte è tornato a parlare di Reddito di Cittadinanza. Bruno Vespa ha mostrato alcune grafiche dove ha specificato che il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito dal governo Meloni con l’assegno di inclusione: “Non è che Giorgia Meloni ha cancellato tutto”.

“Giorgia Meloni non ha cancellato il reddito di cittadinanza dopo averne parlato male, però per la polemica politica gli ha dovuto cambiar nome” ha replicato Giuseppe Conte. “Allora conveniamo che una misura di sostegno alla povertà sia necessaria?” ha aggiunto. “È necessaria e ancor più in un contesto di malessere economico diffuso come questo”.

La polemica sui dati

Analizzando i dati dell’INPS, Giuseppe Conte ha voluto chiarire un aspetto sul dato di 1,5 miliardi da recuperare a causa del Reddito di Cittadinanza.

“Tenete conto che questo è un dato che è uscito per la prima volta adesso. L’ultimo dato che ci avevano offerto era della Guardia di Finanza del gennaio 2025 all’incirca diciamo che gli abusi erano all’incirca per 660 milioni. Adesso è comparso questo dato. Tenga conto che noi in Parlamento abbiamo chiesto sempre di venire a riferire e adesso è comparso così nella polemica di questi giorni quando è stato detto da noi che nel nostro programma ci sarà ovviamente un reddito di cittadinanza 2.0 revisionato nella sua efficacia, efficienza, migliorato per le politiche attive è comparso questo dato”, le parole del leader del M5S.

Giuseppe Conte ha poi aggiunto che sul sito dell’INPS ha cercato quel dato e non l’ha trovato e ha poi lanciato un invito: “Al governo e all’INPS a riferire in Parlamento dove ci sono le commissioni competenti. Tre anni fa si è interrotto il reddito di cittadinanza, adesso in campagna elettorale ci stanno scaricando questi dati. Vengano a riferire in Parlamento e non cifre buttate a caso per polemica”.