Scontro tra gli ultras di Atalanta e Como all’autogrill, più di 300 persone nella maxi rissa a rischio Daspo

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il campionato di calcio è appena al suo inizio ma già si ripropongono violenti scontri tra ultras avversari. Cinque pullman di tifosi, con a bordo i sostenitori di Como e Atalanta si sono incrociati nell’autogrill di Somaglia, in provincia di Lodi, sull’Autosole. L’incontro è sfociato in una maxi rissa che ha coinvolto circa 300 persone, mentre petardi e fumogeni venivano lanciati tra i turisti spaventati.

Scontro tra gli ultras di Atalanta e Como

La seconda giornata di Serie A ha visto il Como sfidare il Bologna e l’Atalanta affrontare il Parma.

Le tifoserie lombarde, entrambe di ritorno dalle trasferte emiliane, si sono incontrate lungo l’Autosole, nell’autogrill di Somaglia, nel lodigiano.

ANSA La maxi rissa fuori da un autogrill dell’A1

Alcuni pullman dei supporter lariani erano fermi presso l’area di sosta, quando nello stesso parcheggio sono giunti i tifosi avversari.

Alcuni testimoni, riporta l’agenzia di stampa ANSA, parlano di un vero e proprio agguato dei bergamaschi.

La maxi rissa all’autogrill

L’incontro si è ben presto trasformato in scontro, degenerando in una rissa cui hanno partecipato circa 300 persone.

I presenti parlano di pugni e cinghiate tra gli uomini coinvolti nella reciproca aggressione di gruppo.

Anche petardi e fumogeni sono stati irresponsabilmente lanciati fuori dai locali dell’autogrill.

Sul posto, comprensibilmente spaventati, numerosi turisti fermi all’area di sosta nel viaggio di rientro dalle vacanze estive.

Soltanto l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate da alcuni presenti, è riuscito a porre fine alla rissa.

La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per identificare i responsabili.

Non si registra alcun ferito o, per lo meno, nessun ricorso alle cure mediche, forse proprio per evitare l’identificazione.

Responsabili a rischio Daspo

I responsabili della rissa in autogrill, se e quando saranno identificati, potrebbero essere soggetti al Daspo.

Ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, così come regolamentato dalla Legge 13 dicembre 1989 n.401.

Il Daspo è una misura preventiva che vieta a soggetti denunciati o condannati nel corso degli ultimi cinque anni l’accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive e a quelli “interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime”.

Non solo ai denunciati, ma a chiunque versi “in situazioni sintomatiche per la sua pericolosità” può essere applicato il Daspo.