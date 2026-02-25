Scontro tra il legale di Cinturrino e Piero Sansonetti sulle mancate scuse alla famiglia, caos in studio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Scontro ruvido tra il direttore de L’Unità, Piero Sansonetti, e l’avvocato di Carmelo Cinturrino, Piero Porciani. Il giornalista, ospite nella trasmissione Mediaset “Diario del giorno”, ha posto alcune domande al legale, che è intervenuto in collegamento. In particolare Sansonetti ha chiesto a Porciani se Cinturrino abbia chiesto scusa alla famiglia di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso dal poliziotto arrestato. La risposta data dal legale ha innescato un botta e risposta duro.

Piero Sansonetti al legale di Cinturrino: “Ha chiesto scusa alla famiglia di Mansouri?”

“Cinturrino le scuse alla famiglia le ha fatte o no?”, ha chiesto in modo diretto Sansonetti a Porciani.

“Non ho nemmeno letto le scuse della famiglia Mansouri a tutte le persone a cui Mansouri ha venduto la droga”, la risposta del legale.

“Ma lei è un avvocato, non può dire una cosa del genere. In questa vicenda è morto il ragazzo, volete chiedergli scusa e basta?”, ha incalzato Sansonetti, stupito dalle parole di Porciani.

“Ha detto che gli spiace molto, mi ha detto di scusarsi con il mondo intero in cui è compresa anche la famiglia Mansouri“, ha aggiunto il legale.

“No avvocato, così non va bene”, ha chiosato Sansonetti, sempre più spazientito dalle dichiarazioni dell’avvocato.

“Guardi che qui non siamo in Russia, siamo in un paese libero, posso pensare ciò che voglio”, ha chiosato Porciani, a sua volta spazientito dall’atteggiamento del giornalista.

“Cinturrino ha anche detto – ha concluso Porciani – che è andato in chiesa a pregare per l’anima di Mansouri e che spera che Mansouri in paradiso si penta, cosa che sta facendo lui”.

Gli sviluppi delle indagini

A Rogoredo, nel boschetto della periferia sud-est di Milano, il 26 gennaio scorso l’assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, un 28enne di origine marocchina ritenuto dagli inquirenti coinvolto in attività di spaccio.

Le indagini della Procura di Milano hanno portato all’arresto di Cinturrino che è ora accusato di omicidio volontario, dopo che è emerso che la ricostruzione iniziale di legittima difesa fosse in larga parte infondata.

Il capo della Polizia: “Subito la destituzione, caso di estrema gravità”

“Subito dopo il fermo – ha dichiarato nelle scorse ore il capo della Polizia, Vittorio Pisani – ho dato disposizione al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare per la destituzione dalla Polizia di Stato” di Cinturrino.

Di solito, ha aggiunto, “si attende almeno il rinvio a giudizio, ma questo caso è abbastanza chiaro e di estrema gravità”.