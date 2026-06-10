Scontro tra Lilli Gruber e Roberto Vannacci sui diritti delle coppie omosessuali in Italia: "Non sono normali"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per Roberto Vannacci gli omosessuali “non sono normali”, e lo dice in riferimento al “significato della parola normalità“, che il generale intende “quello comunemente accettato”. Per il fondatore di Futuro Nazionale questa descrizione “non è positiva né negativa”, bensì un dato statistico. Vannacci ha sottolineato il suo pensiero nel corso della nuova puntata di Otto e Mezzo, arrivando a sfiorare lo scontro con Lilli Gruber che lo accusa di essere “ossessionato dagli omosessuali“.

Gli omosessuali “non sono normali”, secondo Vannacci

Nel corso della puntata di Otto e Mezzo andata in onda su La7 mercoledì 10 giugno, il fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci si è lasciato andare nella conferma delle sue posizioni in termini di diritti Lgbtqia+.

Incalzato da Lilli Gruber, l’ex generale ha ribadito che secondo il suo pensiero le persone omosessuali non sarebbero normali.

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Con quella espressione, usata nel suo ormai noto libro Il mondo al contrario pubblicato nel 2023, Vannacci si sarebbe riferito al “significato della parola normalità”.

Per “normalità” l’ex generale intende “ciò che è comunemente accettato”, dice a Lilli Gruber, specificando che “non è che lo dico io, eh, lo dice il dizionario Devoto Oli“.

Lo scontro con Lilli Gruber

A quel punto Lilli Gruber gli fa notare come lui sia “ossessionato dagli omosessuali e dal mondo Lgbtqia+”. L’ex generale si difende e rimanda l’accusa al mittente: “Lei è ossessionata, e lo vuole dimostrare pure stasera, visto che vuole riportare l’argomento in una discussione di politica”.

Poco prima, infatti, il fondatore di Futuro Nazionale e Lilli Gruber stavano parlando della separazione dalla Lega di Salvini, che secondo Vannacci lo avrebbe “usato per prendere voti”.

Le tensioni sulla tutela delle minoranze

Vannacci specifica che l’orientamento sessuale non qualifica positivamente né negativamente la persona: “Io sono il primo a non considerarmi normale, eppure questo non mi qualifica negativamente”. A quel punto Lilli Gruber gli ricorda che in una democrazia le minoranze devono essere tutelate, parola che Vannacci corregge con “rispettate”.

“Non capisco perché un gusto personale debba poi dare luogo a dei diritti”, insiste l’ex generale. Quindi la conduttrice gli chiede: “E se si scoprisse che lei è gay?“. Vannacci risponde: “Non accamperei alcun diritto, perché in Italia i gay hanno tutti i diritti”, tranne quello alla famiglia, gli fa notare Gruber, e Vannacci rilancia: “Perché quella non è una famiglia“.