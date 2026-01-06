Scontro tra M5S e Cerno su Report, la senatrice Dolores Bevilacqua vuole il giornalista fuori dalla Rai

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il Movimento 5 Stelle va all’attacco di Tommaso Cerno, direttore responsabile de Il Giornale e opinionista tv, dopo le critiche rivolte dalla testata a Report e al suo conduttore Sigfrido Ranucci. A sollevare il caso è stata la senatrice pentastellata Dolores Bevilacqua, componente della Vigilanza Rai. Il M5S ha chiesto alla Rai di dichiarare incompatibile Cerno con le trasmissioni televisive di cui è ospite. Il diretto interessato ha immediatamente urlato al “bavaglio”.

Dolores Bevilacqua contro Tommaso Cerno

Secondo la senatrice Bevilacqua, colpire Ranucci significa colpire Report e, di riflesso, la stessa Rai, ponendo un problema di compatibilità con il codice deontologico e di responsabilità verso i cittadini che finanziano il servizio pubblico.

Dunque, la presenza di Tommaso Cerno oggi non sarebbe più in linea con le trasmissioni di approfondimento Rai.

I quotidiani di centrodestra, con in testa Il Giornale, e lo stesso Cerno respingono le accuse rivendicando il diritto di critica e di inchiesta.

La linea del direttore è che non si tratti di una campagna personale contro Ranucci, ma di un lavoro di approfondimento su una vicenda ritenuta di interesse pubblico, in particolare sul ruolo del commercialista Gian Gaetano Bellavia, consulente di Report e di alcune procure, e sui presunti dossieraggi emersi dalle ricostruzioni del quotidiano.

Perché il M5S attacca Cerno

“Che cosa ha fatto Il Giornale? Ha pubblicato in esclusiva l’elenco dei nomi di magistrati, politici, imprenditori, magnati italiani che sono stati dossierati da un consulente di Report“, ha commentato Cerno in un video affidato a Instagram.

Il consulente di Report citato è Gian Gaetano Bellavia, che lavora abitualmente con procure e tribunali, e che ha accusato una ex collaboratrice di aver sottratto dagli hard disk dello studio un milione di file con dati riguardanti personaggi di peso.

Monta la polemica politica

Esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno parlato di un attacco strumentale e di un doppio standard nella difesa della libertà di stampa, sostenendo che essa venga invocata solo quando riguarda testate o giornalisti amici

Il Movimento 5 Stelle, dal canto suo, ribadisce che la questione non riguarda la censura, ma l’opportunità e la correttezza dei comportamenti all’interno del perimetro del servizio pubblico radiotelevisivo.