Scontro tra Marianna Aprile e Matteo Renzi che la interrompe in diretta tv: "Fate voi, divento antipatica"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un teso scontro verbale è andato in scena durante la trasmissione In Onda su La7 tra la conduttrice Marianna Aprile e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Al centro del dibattito il tema del conflitto d’interessi e le attività dell’ex premier in Arabia Saudita, sfociato in una sequenza di interruzioni che ha spinto la giornalista a sbattere la mano sul tavolo e a mandare in onda la pubblicità.

Lo scontro in studio tra Marianna Aprile e Matteo Renzi

Durante la trasmissione In Onda su La7 si è improvvisamente acceso uno scontro tra la giornalista Marianna Aprile e il senatore Matteo Renzi, quando si è toccato il tema del conflitto d’interessi legato agli incarichi politici.

La conduttrice ha avviato il proprio ragionamento parlando di “un ex Presidente del Consiglio che fa affari con un Paese che aveva appena fatto a pezzi un giornalista“, facendo riferimento alle attività e conferenze dell’ex premier in Arabia Saudita e all’omicidio di Jamal Khashoggi.

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Il leader di Italia Viva è intervenuto subito per interrompere la frase: “Quali sono gli affari che ho fatto io? Io voglio parlare dei problemi degli italiani”.

La protesta della conduttrice: “Fate voi”

Con l’aumentare della tensione, Marianna Aprile ha cercato di riprendere la parola e pretendere il rispetto delle regole del confronto televisivo: “Io non voglio essere antipatica, voglio finire la frase senza che nessuno mi interrompa. Io stavo parlando, non le stavo facendo una domanda. Diventa fastidioso”.

Dopo uno scambio di battute in cui la giornalista ha ricordato che “le domande hanno i punti interrogativi alla fine” e ha corretto la provocazione di Renzi sull’analisi “lessicale, semmai” invece che “sociologica”, la situazione è arrivata al punto di rottura.

Di fronte all’ennesima sovrapposizione, la conduttrice ha battuto la mano sul tavolo e ha esclamato: “Fate voi, perché sennò divento antipatica“.

Il taglio per la pubblicità

Per cercare di riprendere il filo dell’intervista, è intervenuto il giornalista Emiliano Fittipaldi provando a riformulare il quesito originario sul conflitto d’interessi.

Renzi ha però anticipato nuovamente la risposta affermando: “C’è una legge in questo Paese che dice che queste cose io non le posso più fare. Prego, ho risolto”.

Preso atto dell’impossibilità di proseguire con l’interlocuzione ordinata, Marianna Aprile ha rinunciato a fare ulteriori domande e ha tolto la linea allo studio mandando in onda la pausa pubblicitaria.