Scontro tra Marianna Aprile e Vannacci sulla remigrazione, "Le domande le faccio io", "Come nei polizieschi?"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il controverso tema della “remigrazione” torna al centro del dibattito politico e televisivo. Ospite a In Onda su LA7, l’eurodeputato Roberto Vannacci illustra la sua idea di rimpatrio degli immigrati che, a suo giudizio, non si assimilano alla cultura italiana. Arrivando a ipotizzare anche la revoca della cittadinanza nei confronti di persone con doppia nazionalità. Le sue affermazioni hanno provocato un acceso confronto con la giornalista Marianna Aprile, culminato in uno scambio di battute sul ruolo dell’intervistatore e dell’intervistato.

Cosa ha detto Vannacci su remigrazione e cittadinanza

Il dibattito prende avvio da una domanda sui cittadini italiani figli di immigrati. “Quelli che sono cittadini italiani, figli di immigrati ma che hanno assunto la cittadinanza italiana, lei li considera assimilati? O vanno espulsi anche quelli nella remigrazione?”.

Vannacci risponde distinguendo il caso dei cittadini che possiedono la doppia cittadinanza. “In parte sì. Perché ammettiamo che questi cittadini, che hanno doppia cittadinanza non avendo rinunciato a quella d’origine, delinquano. In quel caso dovrebbe essere annullata la cittadinanza italiana“.

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Perché i doveri costituzionali di ogni italiano sono tre: rispettare la Costituzione e la legge, pagare le tasse e difendere la patria. A chi non rispetta le nostre leggi, gliela possiamo togliere la cittadinanza?.

Per spiegare la propria posizione, l’europarlamentare ricorre poi a un paragone familiare. “Se lei ha un figlio un po’ birichino, lo rieduca. Se però lei ha un ospite in casa sua, che non si comporta secondo le regole della casa, lei non lo rieduca. Lei lo accompagna all’uscita, con le sue valigie”.

Quando dallo studio osservano che, seguendo questo ragionamento, “non tutti i cittadini italiani sarebbero più uguali”, il generale replica: “Visto che hanno un’altra cittadinanza e non meritano quella italiana, gli si riprende quest’ultima”.

Immigrati regolari e assimilazione culturale secondo Vannacci

Nel corso del confronto si tocca anche il tema degli immigrati regolarmente presenti in Italia. Secondo Roberto Vannacci, anche chi possiede un permesso di soggiorno o di lavoro potrebbe essere rimpatriato qualora non dimostri di essersi assimilato alla cultura italiana.

“Sono culture non compatibili con la nostra. C’è una statistica recente secondo cui il 50% dei francesi figli di immigrati vorrebbero l’implementazione della sharia in Francia. Anche in Germania, il 40% degli studenti musulmani ha dichiarato che preferirebbe che la sharia prevalesse sulle leggi dello Stato”.

Da qui la conclusione del leader di Futuro Nazionale. “Ci sono due strade: o si assimilano all’Italia o non vogliono far parte della nostra cultura e della nostra civiltà e gli viene revocato il permesso di soggiorno. A quel punto diventano clandestini e vengono rimpatriati“.

Lo scontro televisivo tra Aprile e Vannacci

Marianna Aprile prova quindi a chiarire se, secondo l’eurodeputato, uno dei principali elementi di incompatibilità culturale sia rappresentato dalla religione.

Vannacci ribadisce di ritenere che nessuna legge religiosa debba prevalere su quella dello Stato, trovando inizialmente il consenso della giornalista.

“La penso allo stesso modo”, osserva Aprile, precisando però: “Lo penso per tutte le religioni, non solo per quella islamica”.

A quel punto Vannacci prova a ribaltare il confronto con un’altra domanda: “E quali sono le altre religioni che vanno contro la religione cristiana?”.

La conduttrice lo interrompe ricordando i rispettivi ruoli: “Sto facendo io le domande, qui i ruoli sono ben definiti se permette”.

“Le domande le faccio io” e la replica di Vannacci

È in questo frangente che il confronto assume toni più accesi. “Che fa, come nei polizieschi americani? Dicendo qui le domande le facciamo solo noi?”, replica ironicamente Vannacci.

Marianna Aprile risponde senza arretrare. “Funziona così in una trasmissione con dei giornalisti e un uomo politico”.

E poi aggiunge una stoccata rivolta all’europarlamentare. “Funziona che i giornalisti domandano e i politici rispondono, dicendo anche dove trovano i soldi per fare le cose”.

“Io non faccio il ragioniere”

Il confronto si sposta quindi sul tema delle coperture finanziarie delle proposte politiche. “Io non faccio il ragioniere”, osserva Vannacci.

Aprile ribatte: “Ma un politico deve assicurare le coperture di quello che promette”. L’europarlamentare allora insiste: “Sicuramente ci sarà qualcuno che farà i conti”.

La giornalista replica ancora: “Tutti vogliono la pace nel mondo e la flat tax per tutti, ma se non ci sono i soldi…“. Per alcuni istanti le voci dei due si sovrappongono, rendendo il confronto particolarmente serrato.

Il confronto sull’Articolo 3 della Costituzione

La parte finale di questo passaggio dell’intervista si concentra sul profilo costituzionale delle proposte illustrate da Vannacci.

Aprile sintetizza così la propria obiezione: “Se sono cittadino italiano posso fare quello che voglio e la cittadinanza non me la toglie nessuno. Se invece qualcuno che ha acquisito la cittadinanza viola la legge, la cittadinanza gli viene tolta perché si dimostra incompatibile culturalmente. Ecco, quello che lei dice è incompatibile con l’Articolo 3 della nostra Costituzione“.

Il generale risponde rilanciando. “Perché la gamma di atti gravi per cui viene revocata la cittadinanza non può essere ampliata anche ad altre azioni?”.

La giornalista conclude richiamando nuovamente il quadro costituzionale: “Perché c’è una questione di costituzionalità”.