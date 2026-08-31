Scontro tra Milo Infante e Salvo Sottile, provocazione su Ore 14 e replica al veleno dopo l'addio alla Rai

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Lo scontro tra Milo Infante e Salvo Sottile continua, con il volto di FarWest che replica al collega passato a Mediaset: “Se non sono un interlocutore, perché sentire il bisogno di nominarmi praticamente a ogni intervista?”, ha scritto su Substack. Sono giorni di reciproci attacchi, quelli che seguono l’approdo di Infante su Mediaset e la presa del timone di Ore14 da parte di Salvo Sottile. Quest’ultimo, inoltre, conviene con il collega sul fatto che tra loro non ci sia “nessuna polemica“.

Salvo Sottile risponde a Milo Infante

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera sabato 29 agosto, Milo Infante ha precisato che non intende seguire la stagione di Ore 14 condotta da Salvo Sottile “anche perché a quell’ora spero di essere finalmente seduto a tavola, a pranzo”.

Quindi, come anticipato, Infante ha precisato che con Salvo Sottile “non c’è nessun tipo di polemica ma, senza offesa, non è il mio interlocutore“.

ANSA

Come anticipato, Salvo Sottile ha risposto al collega su Substack, attraverso la sua newsletter Lettera 14. Sottile riferisce che Infante “tributava pubblicamente e privatamente attestati di stima” nei suoi confronti, poi i contatti tra i colleghi si sarebbero interrotti.

“Evidentemente le opinioni cambiano a seconda della casacche che indossi”, continua Sottile, che aggiunge: “Se non sono un interlocutore, perché sentire il bisogno di nominarmi praticamente a ogni intervista?”.

Come è nata la querelle tra i due conduttori

Il casus belli è da individuarsi nel mese di luglio, quando Milo Infante, intervistato dal Messaggero il giorno 12, aveva detto: “Mi aspettavo che cambiassero il titolo, un po’ come il ritiro della maglia nel calcio”, e aveva considerato “triste” una locandina della nuova stagione di Ore 14 realizzata con l’intelligenza artificiale comparsa sui social del collega.

Salvo Sottile aveva risposto su X: “Le maglie si ritirano quando ti chiami Maradona, Totti o Baresi. Non quando cambi azienda“.

Quando inizierà la nuova stagione di Ore 14 con Salvo Sottile

La nuova stagione di Ore 14, con Salvo Sottile alla conduzione, partirà alle 14:05 di lunedì 7 settembre. Nel frattempo Milo Infante è salito al comando di due format dedicati alla cronaca nera.

Il primo, Ore 11, va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì alle ore 11. Il secondo, Verità Nascoste – Il Diario, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.45.