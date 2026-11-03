Scontro tra Milo Infante e Valter Biscotti su Garlasco, "manca di rispetto e le parole qui hanno un peso"

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Il confronto sul caso Garlasco diventa anche terreno di scontro tra Milo Infante e Valter Biscotti. A Verità nascoste, nella puntata del 3 novembre, l’avvocato contesta il clima mediatico attorno ad Andrea Sempio e sostiene di trovarsi in uno studio sbilanciato, con sette partecipanti contro due. Il conduttore lo interrompe e difende gli ospiti.

Biscotti contesta il clima intorno a Sempio

L’intervento del legale parte da una critica a quanto è stato trasmesso su Andrea Sempio, compresi i suoi soliloqui. “Si è creato un clima infame nei confronti di un indagato”, afferma Biscotti, prima di mettere in discussione la composizione del gruppo di ospiti.

“Qui siamo sette contro due, sostanzialmente”, sostiene, “La matematica non è un’opinione”. Il penalista descrive così un confronto che ritiene sbilanciato. Infante interviene, ma Biscotti prova a proseguire lo stesso.

Il conduttore, dopo aver richiamato nella stessa puntata anche l’avvocata di Sempio Angela Taccia, rivendica a quel punto il proprio ruolo nella gestione della discussione e lo ferma con una replica netta. “Lei finisce quando glielo consento io, nel reciproco rispetto”.

La replica di Milo Infante sul rispetto degli ospiti

Infante ricorda al legale che si conoscono e si stimano da anni, poi entra nel merito del conteggio. Cita l’avvocato Macrì, in qualità di tecnico, e contesta a Biscotti di averlo incluso in uno schieramento.

“Lei manca di rispetto al suo collega Macrì”, gli dice. “Le parole, almeno qui in questo studio, avvocato, hanno un peso”, chiosa Milo Infante.

Le scuse di Biscotti e il ritorno all’inchiesta

Biscotti si scusa, ma, nel tumulto di voci che si sovrastavano in quel momento, ripete di voler completare il proprio intervento. “Voglio finire il ragionamento”, insiste. Più avanti ribadisce le scuse agli ospiti, mentre il confronto continua tra interruzioni e richieste di prendere la parola.

La discussione torna poi agli sviluppi giudiziari e alla distinzione tra una richiesta di rinvio a giudizio e la decisione del giudice. La notizia principale è che il 3 novembre la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, richiesta che i legali stessi attendevano. Per questo, sono pronti a dimostrare la sua innocenza.