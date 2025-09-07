Scontro tra moto a Grandate nel Comasco, morti due giovani di 17 e 20 anni: dinamica da chiarire
Incidente stradale a Grandate, Como. Dopo uno scontro tra moto, sono morti due giovani di 17 e 20 anni: ancora incerta la dinamica dei fatti
Tragico incidente mortale a Grandate nel Comasco dove due giovani di 17 e 20 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro tra moto. Vani i tentativi di rianimare i due ragazzi, sbalzati dai loro veicoli dopo il violento impatto. I carabinieri di Cantù stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti, ad ora incerta.
- Incidente stradale a Grandate
- Chi erano i due ragazzi morti dopo l'impatto
- Lo scontro tra moto e la dinamica incerta
Incidente stradale a Grandate
Avevano 17 e 20 anni i ragazzi che hanno perso la vita a seguito di un incidente stradale a Grandate, Como.
I due erano in sella alle proprie moto e si sono scontrati in modo violento: non c’è stato nulla da fare per loro, sono morti sul colpo.
Il luogo del tragico incidente
Chi erano i due ragazzi morti dopo l’impatto
È un sabato sera drammatico quello di Grandate dove, tra le 23 e 30 e le 23 e 40 del 6 settembre 2025, si è verificato un incidente stradale che ha portato alla morte di due giovani.
I due stavano percorrendo un rettilineo che scorre parallelo al tratto di A9, in via Mantero a Grandate, quando è avvenuto uno scontro tra almeno due moto.
L’impatto è stato fatale per un 20enne, residente a Luisago, e per un 17enne di Oltrona. Il frastuono della collisione tra i mezzi ha richiamato l’attenzione di diverse persone che si sono precipitate sul luogo del sinistro e che hanno subito chiamato i soccorsi.
Lo scontro tra moto e la dinamica incerta
Sul posto si è diretto subito un ingente spiegamento di forze: ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e anche l’elisoccorso da Como. Nonostante l’immediatezza dei soccorsi, per i due non c’è stato nulla da fare: sono morti per l’impatto o per la caduta.
La dinamica dei fatti è ancora incerta e da comprendere appieno. Al momento del loro arrivo, i soccorritori hanno trovato le moto coinvolte nello scontro a terra, sull’asfalto, completamente distrutte, a poca distanza, dalle due vittime.
A lavoro ci sono i militari della Compagnia di Cantù che hanno fatto tutti i rilievi del caso e ora proveranno a ricostruire quanto successo in un incidente stradale, l’ennesimo, che al momento appare ancora poco chiaro.