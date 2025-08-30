Scontro tra moto e furgone a Mezzanino vicino Pavia, 31enne morta nell’incidente: c’è anche un ferito grave

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un violento scontro tra una moto e un furgone si è verificato a Mezzanino, in provincia di Pavia. Questo ennesimo incidente stradale ha causato una vittima: una motociclista 31enne è infatti morta sul colpo. L’uomo che viaggiava in moto con lei è stato ricoverato d’urgenza: le sue condizioni sarebbero critiche.

Incidente, scontro tra moto e furgone a Mezzanino (Pavia)

Erano circa le 13 del 30 agosto quando, per cause al vaglio delle Forze dell’Ordine, una moto si è schiantata contro un furgone a Mezzanino, poco distante da Pavia.

L’incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 617, all’altezza di via Tornello.

I due mezzi si sono scontrati sulla SS 617 a Mezzanino (Pavia)

Non è stato ancora chiarito se i due mezzi viaggiassero su sensi di marcia opposti o se si trovassero l’uno di fianco all’altro.

Motociclista di 31 anni morta nello schianto

L’incidente avvenuto a Mezzanino ha purtroppo causato una vittima. Si tratta di una donna di 31 anni che era sulla moto al momento dello schianto.

Nonostante l’intervento dei sanitari, giunti sul posto con due ambulanze, elisoccorso e auto medica, la donna è morta sul colpo.

La vittima viaggiava in moto con un secondo motociclista, un uomo di 31 anni.

Il ferito è attualmente assistito al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato trasportato in gravi condizioni dopo il sinistro.

Risulterebbero coinvolti nello scontro anche un uomo di 60 anni e una donna di 55.

Gli accertamenti delle Forze dell’Ordine

Sul luogo del sinistro che si è verificato a Mezzanino, oltre ai sanitari del 118, sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia Stradale.

Le Forze dell’Ordine hanno avviato un’indagine che servirà a chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Purtroppo, quello che si è verificato nel Pavese è solo l’ennesimo incidente stradale della giornata odierna. Nella mattinata del 30 agosto, infatti, in uno scontro frontale tra due auto una persona è morta carbonizzata a Ginosa nell’incendio che si è sviluppato dopo l’incidente.