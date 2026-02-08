Scontro tra motoscafo in avaria e gondole a Venezia, otto persone finiscono nelle acque del Canal Grande

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Scontro tra un motoscafo e due gondole a Venezia. È di otto persone finite in acqua, ma per fortuna nessuna conseguenza seria, il bilancio di quanto accaduto sul Canal Grande, nei pressi del Ponte di Rialto. Per motivi ancora da chiarire, un motoscafo di una compagnia privata ha colpito le gondole.

Incidente nel Canal Grande di Venezia

Tanta paura ma nessun ferito dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 febbraio a Venezia. Secondo la prima ricostruzione, un motoscafo della compagnia privata Alilaguna avrebbe perso il controllo per un guasto meccanico.

Il mezzo prima ha colpito un lato del Ponte di Rialto, poi è finito contro due gondole e infine è andato addosso al palazzo del rio delle Poste, dove ha concluso la sua corsa fuori controllo. Alcuni turisti peruviani e un gondoliere sono finiti in acqua.

Lo scontro tra un motoscafo in avaria e due gondole

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale. Il pilota del motoscafo avrebbe detto che il mezzo era diventato ingovernabile a causa di un guasto al cambio. Anche lui, come le altre sette persone coinvolte nell’incidente, è finito in acqua.

Dopo essere stato soccorso, è stato accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. A causa dell’avaria improvvisa, secondo quanto spiegato ai soccorritori, non sarebbe riuscito ad evitare le gondole che si stavano immettendo sul Canal Grande dai canali laterali.

Per recuperare i turisti sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco. Come detto, per nessuno di loro ci sono state conseguenze di rilievo, ma solamente momenti di grande spavento dopo l’incidente.

Incidenti a Venezia: i precedenti più recenti

Non è la prima volta che sul Canal Grande di Venezia si registrano incidenti. Lo scorso 3 agosto un taxi acque aveva travolto una gondola facendo finire in acqua i turisti a bordo.

La collisione, fortunatamente avvenuta a bassa velocità, era stata provocata molto probabilmente da una manovra errata del taxi. In altri casi è successo che le gondole, a causa di movimenti improvvisi delle persone a bordo, si siano ribaltate.

L’ultimo caso risale al 24 agosto 2025, quando alcuni turisti erano finiti in acqua ed erano poi stati costretti a risalire arrampicandosi sulle grate e su altre imbarcazioni. Come spesso accade, il video dell’incidente avvenuto nelle acque di Venezia era diventato virale.