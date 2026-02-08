Scontro tra motoscafo in avaria e gondole a Venezia, otto persone finiscono nelle acque del Canal Grande
A causa di un guasto improvviso, un motoscafo ha travolto due gondole con a bordo alcuni turisti, che sono finiti nelle acque del Canal Grande
Scontro tra un motoscafo e due gondole a Venezia. È di otto persone finite in acqua, ma per fortuna nessuna conseguenza seria, il bilancio di quanto accaduto sul Canal Grande, nei pressi del Ponte di Rialto. Per motivi ancora da chiarire, un motoscafo di una compagnia privata ha colpito le gondole.
Incidente nel Canal Grande di Venezia
Tanta paura ma nessun ferito dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 febbraio a Venezia. Secondo la prima ricostruzione, un motoscafo della compagnia privata Alilaguna avrebbe perso il controllo per un guasto meccanico.
Il mezzo prima ha colpito un lato del Ponte di Rialto, poi è finito contro due gondole e infine è andato addosso al palazzo del rio delle Poste, dove ha concluso la sua corsa fuori controllo. Alcuni turisti peruviani e un gondoliere sono finiti in acqua.
Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale. Il pilota del motoscafo avrebbe detto che il mezzo era diventato ingovernabile a causa di un guasto al cambio. Anche lui, come le altre sette persone coinvolte nell’incidente, è finito in acqua.
Dopo essere stato soccorso, è stato accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. A causa dell’avaria improvvisa, secondo quanto spiegato ai soccorritori, non sarebbe riuscito ad evitare le gondole che si stavano immettendo sul Canal Grande dai canali laterali.
Per recuperare i turisti sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco. Come detto, per nessuno di loro ci sono state conseguenze di rilievo, ma solamente momenti di grande spavento dopo l’incidente.
Incidenti a Venezia: i precedenti più recenti
Non è la prima volta che sul Canal Grande di Venezia si registrano incidenti. Lo scorso 3 agosto un taxi acque aveva travolto una gondola facendo finire in acqua i turisti a bordo.
La collisione, fortunatamente avvenuta a bassa velocità, era stata provocata molto probabilmente da una manovra errata del taxi. In altri casi è successo che le gondole, a causa di movimenti improvvisi delle persone a bordo, si siano ribaltate.
L’ultimo caso risale al 24 agosto 2025, quando alcuni turisti erano finiti in acqua ed erano poi stati costretti a risalire arrampicandosi sulle grate e su altre imbarcazioni. Come spesso accade, il video dell’incidente avvenuto nelle acque di Venezia era diventato virale.