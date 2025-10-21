Scontro tra pullman e auto sulla Jonio - Tirrenio a Gioisa Ionica, tre morti nell'incidente stradale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tre morti sulla statale 682 “Jonio – Tirreno” vicino a Gioiosa Ionica, dopo un violento frontale tra un’auto e un pullman. Marito e moglie sono decedute sul colpo, un loro amico, anche lui originario di Serra San Bruno, poco dopo in ospedale. Le cause dell’incidente, che ha distrutto l’auto, sono in fase di accertamento.

Tre morti sulla statale Jonio – Tirreno

Il terribile schianto che ha spezzato tre vite è avvenuto martedì 21 ottobre lungo la statale 682 “Jonio–Tirreno”, in prossimità dello svincolo di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

L’auto, una Ford station wagon, si è scontrata frontalmente con un pullman di linea, provocando conseguenze drammatiche: tutti e tre gli occupanti della vettura sono morti. L’impatto, di notevole violenza, ha completamente distrutto l’auto, rimasta schiacciata sotto il bus.

L’incidente si è verificato sulla statale Jonio-Tirreno in prossimità di Gioiosa Ionica

Chi sono le vittime

Le vittime, Salvatore Primerano (37 anni), la moglie Lucia Elisabetta Vellone (28) e l’amico Domenico Massa (44), tutti residenti a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, viaggiavano insieme quando è avvenuto l’incidente.

I due coniugi sono deceduti immediatamente, mentre l’amico, gravemente ferito, è morto poco dopo essere stato elitrasportato all’ospedale di Catanzaro.

Lo scontro fra auto e pullman a Gioiosa Ionica

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi, il personale medico del 118, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas, che hanno lavorato per ore alla messa in sicurezza e alla rimozione dei veicoli.

L’arteria stradale è rimasta chiusa per lungo tempo in entrambi i sensi di marcia, causando pesanti e inevitabili ripercussioni sulla circolazione stradale.

Alcuni testimoni presenti hanno riferito che l’auto, subito dopo lo scontro, appariva completamente distrutta, e alcuni automobilisti si sarebbero fermati per fornire soccorso, utilizzando estintori per spegnere un principio di incendio.

Le forze dell’ordine stanno verificando le cause dell’impatto, che potrebbe essere stato determinato da una perdita di controllo o da un malfunzionamento meccanico.

Il cordoglio di Serra San Bruno

L’intera comunità di Serra San Bruno è sconvolta dal dolore per la scomparsa dei tre concittadini, molto conosciuti in paese. “Con il cuore spezzato ci stringiamo attorno ai familiari di Lucia, Salvatore e Domenico per porgere loro il nostro più profondo cordoglio e la nostra vicinanza” si legge nella pagina ufficiale del Comune su Facebook.

“Il loro ricordo non verrà mai meno. ​Vi siamo accanto con il cuore e la preghiera in questo momento di grande dolore”.