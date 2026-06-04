Scontro tra Roberta Bruzzone e Milo Infante finisce davanti al Comitato Etico Rai, la lite in tv e il dossier

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Lo scontro tra Roberta Bruzzone e Milo Infante arriva davanti al Comitato Etico Rai. Il conduttore di Ore 14, nonché vicedirettore degli Approfondimenti, ha presentato un dossier dopo una serie di attacchi ricevuti sui social. Dall’altra parte, Bruzzone ha dichiarato a Fanpage di essere pronta a riferire la propria versione “carte alla mano”. “Non vedo l’ora si essere convocata”, ha detto. La vicenda potrebbe produrre effetti anche sui prossimi progetti televisivi della criminologa in Rai.

Perché Infante ha portato Bruzzone davanti al Comitato Etico

La decisione di Milo Infante giunge dopo mesi di tensioni con Roberta Bruzzone. Il conduttore ha raccolto in un plico contenuti e dichiarazioni ritenuti lesivi nei suoi confronti.

La vicenda, al momento, resta legata a una segnalazione interna e a ricostruzioni giornalistiche. Non risultano cioè decisioni definitive da parte dell’azienda né provvedimenti ufficiali comunicati in via ufficiale.

Il punto centrale sarebbe capire se le parole e i contenuti attribuiti alla criminologa possano essere ritenuti compatibili o meno con il codice etico aziendale, soprattutto in relazione a nuovi spazi televisivi.

Lo sconto tra Roberta Bruzzone e Milo Infante a “Ore 14”

Il confronto tra Bruzzone e Infante si era acceso già nei mesi scorsi, dopo la fine della collaborazione della criminologa con la trasmissione Ore 14.

La rottura era emersa pubblicamente il 27 novembre 2025, quando Bruzzone lasciò lo studio del programma, raccomandando agli altri ospiti di “leggere le carte”. La replica di Infante innescò l’incidente: “Lo facciamo anche noi lo sforzo di leggerle, non le ha lette solo lei”.

In seguito Bruzzone ha aggiunto di essersi congedata anche per il venir meno del rapporto di fiducia con il conduttore. E perché il suo ruolo nella trasmissione “cominciava ad essere qualcosa che non mi assomigliava più”.

In un’intervista precedente, l’esperta forense aveva raccontato che per lei Infante era stato “come un fratello”, ma che il rapporto si sarebbe poi incrinato. Da quel momento la frattura è transitata anche sui social e nel dibattito televisivo.

La replica di Bruzzone: “Non vedo l’ora di essere convocata”

Roberta Bruzzone ha risposto con una nota inviata a Fanpage, spiegando di aver appreso dalla stampa della possibile iniziativa di Infante. “Non vedo l’ora di essere convocata, se davvero questo accadrà”, ha dichiarato.

La criminologa ha aggiunto di essere pronta a rappresentare “con puntualità e documentazione” ciò che avrebbe da riferire sulle “condotte, modalità e dinamiche” che riguardano direttamente lei e anche Infante.

E ha poi rilanciato: “Vedremo, carte alla mano, chi ha violato il codice etico”. Anche in questo caso, si tratta della posizione della diretta interessata e non di una valutazione già espressa dal Comitato.

Cos’è il Comitato Etico Rai e cosa può decidere

Il Comitato Etico è l’organismo della Rai chiamato a valutare eventuali violazioni dei principi contenuti nel codice etico aziendale. Può essere interpellato su vicende che riguardano comportamenti, dichiarazioni o condotte ritenute incompatibili con le regole interne del gruppo.

Nel caso Bruzzone-Infante, il Comitato dovrebbe eventualmente esaminare la documentazione presentata e ascoltare le parti coinvolte. Solo dopo questa fase potrebbero arrivare valutazioni formali. Con possibili conseguenze, come ricostruito da Domani, sulla docuserie della Bruzzone che andrà in onda su Rai2.