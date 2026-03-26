Scontro tra Santanchè e Meloni prima delle dimissioni, gli "indizi" nella lettera polemica dell'ex ministra

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La lettera di Santanchè a Meloni rappresenta un inedito per la coalizione di centrodestra. Lo scontro interno a Fratelli d’Italia che ha portato alle dimissioni della ministra del Turismo potrebbe lasciare strascichi anche su altre figure, dal ministro della Giustizia Nordio fino al presidente del Senato Ignazio La Russa.

Le dimissioni di Daniela Santanchè

Nella serata di ieri 25 marzo la ministra del Turismo Daniela Santanchè, coinvolta in diverse vicende giudiziarie, si è dimessa dal suo incarico.

Nei giorni precedenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva chiaramente segnalato a Santanchè che avrebbe dovuto lasciare la sua posizione nel Governo.

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Santanchè ha tentato di resistere, ma ha dovuto cedere dopo che le opposizioni hanno presentato una mozione di sfiducia. La lettera con cui ha annunciato le sue dimissioni, però, è particolarmente polemica.

L’analisi della lettera della ministra a Meloni

Durante la puntata del 25 marzo di Otto e Mezzo, su La7, la giornalista Annalisa Cuzzocrea ha analizzato la lettera di Santanchè, che rappresenterebbe uno scontro “acceso e inedito” in Fratelli d’Italia.

Cuzzocrea ha sottolineato anche che le dimissioni sono un modo per Santanchè di tentare di salvare il suo futuro politico. Se avesse insistito fino alla sfiducia, l’espulsione da Fratelli d’Italia sarebbe diventata un’ipotesi più che realistica.

Il suo comportamento si riflette poi anche su altre figure del partito: “Santanchè è molto legata a La Russa e questa situazione offusca la figura anche il presidente del Senato. Meloni può provare a tenersi le deleghe al Turismo, ma la questione non finisce qui” ha spiegato la giornalista.

Gli attacchi indiretti a Nordio

Anche Massimo Cacciari ha analizzato quanto successo, sottolineando che Santanchè, con il referendum recentemente perso dalla maggioranza “non c’entra nulla”.

“È interessante che citi i colleghi dimissionari. È come dire ‘perché non te la prendi con Nordio?'” ha poi continuato Cacciari.

“La sua lettera obiettivamente produce grossi problemi all’interno del Governo. Una lettera polemica nei confronti dei colleghi” ha continuato il filosofo, sottolineando che le parole di Santanchè indeboliscono anche la posizione del ministro della Giustizia.