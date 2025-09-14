Scontro tra scooter a Malamocco, muore il 74enne Silvio Capuzzo: 25 anni fa stessa sorte per il figlio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Drammatico incidente nel quartiere di Malamocco al Lido di Venezia. Silvio Capuzzo, 74 anni, ha perso la vita in uno scontro tra scooter. 25 anni fa il figlio Michele aveva perso la vita nello stesso modo. L’altro uomo coinvolto è in ospedale e non è in pericolo di vita.

Incidente in scooter

Verso le ore 21:00 di sabato 13 settembre due scooter si sono scontrati al Lido di Venezia. Dalle prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto all’altezza del Canadà nel quartiere Malamocco.

La strada è stata bloccata per l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Al momento dell’arrivo, un uomo risultava senza vita e un altro in gravi condizioni.

Incidente in scooter: un morto e un ferito

In poco tempo è stato identificato il settantaquattrenne che ha perso la vita, ovvero Silvio Capuzzo. Erano entrambi in sella al loro scooter.

La dinamica

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto tra i due scooter. La polizia locale è stata al lavoro per diverse ore sulla strada per le indagini del caso.

Al momento non sono state divulgate informazioni specifiche, ma è stata resa nota la zona dell’incidente. Sabato infatti le strade al Lido di Venezia, tra via Alberoni e via Doge Galla, sono state bloccate per diverse ore.

A gestire la viabilità la polizia locale insieme a diverse pattuglie della questura. L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico e i mezzi locali: le linee A e 11 sono state sospese durante la notte.

Come stanno?

Diverso riepilogo per i due motociclisti. Il settantaquattrenne Silvio Capuzzo ha perso la vita sul colpo. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Per l’altro motociclista, un sessantenne di Venezia, invece è stato riscontrato un trauma cranico. L’uomo è stato trasportato in ospedale, non ha mai perso conoscenza e le sue condizioni di salute sono considerate stabili, ma da monitorare.

L’incidente ha riportato alla memoria un altro fatto, ovvero quello di Michele Capuzzo, figlio del settantaquattrenne pensionato, che 25 anni fa perse la vita in un incidente simile. Infatti, il figlio di Silvio si trovava in sella al proprio scooter quando ebbe un incidente stradale.