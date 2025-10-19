Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: “Un giorno si saprà cos’è accaduto”

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso hanno avuto un acceso dibattito durante Ballando con le Stelle riguardo all’assenza dalla Tv per un paio d’anni dell’ex conduttrice Mediaset. La giudice del programma ha ricordato alla concorrente che altri, in passato, sono stati messi da parte per anni senza lamentarsi. D’Urso ha replicato insinuando che “un giorno si saprà cosa è accaduto”.

Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso

Lo scontro tra Lucarelli e D’Urso è andato in onda durante la puntata del 18 ottobre di Ballando con le Stelle. La giudice ha osservato che sull’ex conduttrice Mediaset “c’erano aspettative enormi” di una Barbara D’Urso “donna di televisione che fa show”.

Dal canto suo D’Urso ha replicato: “Io posso fare intrattenimento se è il mio show, questo non è il mio show e io faccio la concorrente”.

ANSA

Barbara D’Urso

Ad accendere la miccia del botta e risposta è stata però l’affermazione di Lucarelli: “Barbara eri ferma da un anno e mezzo”.

Questa frase ha provocato una dura reazione di Barbara D’Urso.

La frase di D’Urso: “Un giorno si saprà”

All’osservazione di Lucarelli, Barbara D’Urso ha precisato che “in realtà erano due anni, e poi io ero ferma ingiustamente. So che in questo ambiente si può stare fermi a lungo ma dipende dalle motivazioni”.

Selvaggia Lucarelli ha quindi sottolineato come ci siano già stati altri importanti protagonisti della televisione che sono rimasti fermi all’improvviso per anni e con motivazioni anche ingiuste.

“Non sei la piccola fiammiferaia“, ha poi aggiunto la giudice di Ballando.

A questa frase, D’Urso ha risposto: “Selvaggia tu non puoi sapere, perché nessuno lo sa, probabilmente un giorno si saprà, cosa è accaduto lavorativamente, professionalmente anche umanamente due anni fa per quanto mi riguarda”.

A questa affermazione Lucarelli ha quindi evidenziato che “non si può continuare a insinuare senza dire, perché è antipatico”.

A chiudere il dibattito è intervenuta Milly Carlucci che ha lanciato la pubblicità chiarendo “non per motivo di censura”, ma per questioni tecniche.