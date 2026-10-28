Scontro tra treni a Toledo, il racconto dei sopravvissuti e l'ipotesi errore: "Preso velocità, poi lo scontro"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“È come se fosse esplosa una bomba”. A dirlo è uno dei sopravvissuti al grave incidente ferroviario avvenuto nella mattina di mercoledì 28 ottobre a Toledo, in Spagna. Dal racconto di chi era a bordo dei due treni che si sono scontrati emerge lo choc per quanto accaduto, la violenza dell’impatto e il caos e l’orrore che sono seguiti. I passeggeri hanno parlato anche di quanto accaduto poco prima dell’incidente: il treno ad alta velocità che si è scontrato con quello fermo sui binari si era fermato pochi minuti prima. Era quindi ripartito e preso velocità, circa cinque minuti più tardi lo scontro.

Scontro tra treni a Toledo, il racconto dei sopravvissuti

“È stato un impatto brutale, assolutamente brutale”, “come se fosse esplosa una bomba“. È il racconto fatto da uno dei sopravvissuti allo scontro tra treni avvenuto nella mattina di mercoledì 28 ottobre a Toledo, in Spagna. Drammatico il bilancio di morti e feriti.

A parlare al quotidiano El Mundo è un 46enne di Siviglia che si trovava sul treno Iryo partito da Madrid e diretto a Siviglia, fermo sui binari e “tamponato” dal treno ad alta velocità Ave di Renfe.

ANSA

“Ho avuto la fortuna di essere nel vagone numero 7, uno di quelli di testa”, racconta. “Alle 8:39 ci siamo fermati e, dato che prendo spesso il treno, mi è sembrato normale”, “ma alle 8:51 all’improvviso, mentre eravamo seduti, sono stato scaraventato contro i sedili di fronte a me”.

Dopo lo schianto c’erano molte persone ferite, “abbiamo iniziato a vedere fumo ovunque”. È quindi intervenuto un agente di polizia in borghese che ha dato l’ordine di evacuazione: “Aprite le porte e tutti fuori di qui!”.

L’uomo non riesce a spiegarsi come sia potuto succedere. “È una linea perfettamente dritta, non si può spiegare come non ci sia stato un preavviso sufficiente”.

L’ipotesi dell’errore

Uno dei passeggeri del treno ad alta velocità Ave di Renfe ha raccontato alla radio Cadena Ser quanto accaduto nei minuti precedenti lo schianto.

“Ci siamo fermati nei pressi di Urda – racconta – ci hanno comunicato attraverso gli altoparlanti che c’erano problemi legati all’intenso traffico ferroviario”. “Dopo alcuni minuti il treno ha ripreso la marcia e, circa cinque minuti più tardi, c’è stato uno scontro tremendo“.

“Danni tremendi”, “un disastro”

L’uomo viaggiava nella seconda carrozza di coda: “È stata una fortuna essere lì, perché i primi vagoni sono quelli che hanno subito danni tremendi“.

Dopo lo scontro, i passeggeri sono scesi da una scarpata e sono entrati in una piccola proprietà, ad attendere i soccorsi: “C’erano persone che lavoravano in un campo: hanno aperto un cancello e siamo passati”.

“Abbiamo visto molte persone stese a terra, che non davano segni di vita – racconta ancora – Dalla nostra parte c’era un vagone con persone ferite e morte: un disastro“.

A prestare i primi soccorsi anche gli abitanti dei comuni vicini: “Sono arrivati con le loro auto, ci hanno aiutato e ci hanno accompagnato al centro sportivo di Urda”.

Il racconto del giornalista a bordo del treno

Tra i sopravvissuti anche un giornalista del quotidiano El Pais, Antonio Jimenez Barca, che viaggiava sul treno Ave diretto a Siviglia.

“È stato davvero impressionante”, racconta il reporter, che al momento dell’impatto si trovava nel vagone caffetteria. “Ho preso una botta tremenda alla testa, ero coperto di sangue”.

Assieme agli altri feriti è uscito dal treno, sedendosi in mezzo ai campi.

“Quando mi sono reso conto di stare bene, il mio primo istinto è stato telefonare a mia moglie per dirle che non mi era successo nulla”, “è stato solo in seguito che ho realizzato quello che era successo”.

Il giornalista spiega che la situazione peggiore era nel primo vagone dell’Ave, “completamente distrutto“.

Con altri passeggeri si sono messi ad aiutare come potevano, mentre la “maggior parte delle persone era sotto shock e si era isolata”.