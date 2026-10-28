Scontro tra treni a Toledo tra Madrid e l'Andalusia, morti e feriti: carrozze precipitate in una scarpata

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Grave incidente ferroviario in Spagna, dove due treni ad alta velocità si sono scontrati nei pressi di Toledo, a sud di Madrid. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo El País, secondo le prime stime del governo, ci sarebbero decine di morti e feriti. Due carrozze sarebbero uscite dai binari e precipitate lungo una scarpata. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso.

L’incidente tra treni in Spagna

Lo scontro tra i due treni è avvenuto poco dopo le 9 di mercoledì 28 ottobre, tra le località di Los Yébenes e Urda, nella provincia di Toledo.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti un treno AVE, partito da Madrid e diretto a Siviglia, e un convoglio della compagnia Iryo che viaggiava nella direzione opposta.

IPA

Il gestore delle infrastrutture ferroviarie in Spagna, Adif, ha sospeso la circolazione ferroviaria dell’alta velocità Madrid-Andalusia.

L’emittente pubblica Tve ha mostrato le immagini di due dei vagoni coinvolti precipitati in un terrapieno. La Farnesina ha comunicato che sono in corso le verifiche sull’eventuale presenza di cittadini italiani.

Le indagini sull’incidente

El Pais riporta che il treno Renfe era partito da Madrid alle 8. Il convoglio Iryo, invece, si era fermato poco prima dell’impatto per un problema di traffico sulla linea.

Secondo la ricostruzione della testata spagnola, il centro di controllo di Madrid Atocha avrebbe ordinato per errore al treno Renfe di continuare nonostante l’altro treno fosse fermo sulla linea.

Le analisi preliminari suggerirebbero quindi che si sia trattato di un errore umano.

A bordo dei due treni viaggiava un totale di 544 passeggeri. Secondo Sky News sarebbero decedute almeno 39 persone, mentre fonti del governo sentite dal País, avrebbero parlato di un bilancio che “potrebbe essere peggio di Adamuz“.

Il riferimento è al deragliamento di due convogli avvenuto a gennaio nei pressi di Adamuz, sulla stessa linea che unisce Madrid al sud del Paese. In quell’incidente sono morte 45 persone.

La reazione di Pedro Sanchez

Il presidente del governo spagnolo Pedro Sànchez ha pubblicato un post su X in cui si è detto “costernato per il grave incidente ferroviario a Toledo” e ha fatto sapere di essere in costante contatto con il ministro dei Trasporti, Oscar Puente e con il presidente di Castilla-La Mancha, Garcia Page.

“I servizi di emergenza stanno lavorando sul campo per assistere le persone colpite e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni coinvolte”, ha scritto Sanchez rivolgendo “affetto, solidarietà e sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie.

Intanto i partiti spagnoli hanno sospeso le loro iniziative di campagna elettorale in vista del voto anticipato del 29 novembre

I testimoni

“Ci sono molti feriti e morti e la Guardia Civile sta recuperando i corpi dal treno”, è la testimonianza di uno dei testimoni a bordo di uno dei treni coinvolti nella collisione fra un convoglio Renfe e uno della compagnia Iryo nella provincia di Toledo, sulla linea dell’alta velocità fra Madrid e Siviglia, in Andalusia, alla radio Cadena Ser.

Un altro passeggero, alla stessa emittente ha segnalato che, al momento dell’incidente, “c’è stata una frenata brusca e alcune persone sono state catapultate volando nei corridoi” di uno dei treni coinvolti.

Secondo la testimonianza, “sta risultando difficile recuperare molti corpi, perché sono sotto i resti” di uno dei due vagoni che sono deragliati e precipitati in una scarpata e “ci sono persone ferite nel treno con un braccio amputato”, in attesa di essere soccorse dai servizi di emergenza.

La reazione del Governo italiano e della Farnesina

In una nota la premier italiana Meloni ha comunicato che “in queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo. I miei pensieri e quelli di tutto il nostro Governo vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di soccorso”.

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha fatto sapere che sta seguendo “con profonda preoccupazione le notizie del tragico scontro tra due treni avvenuto a Toledo, in Spagna, che ha provocato vittime e feriti” e che “il nostro Consolato Generale a Madrid è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l’assistenza necessaria”.

La Farnesina ha attivato l’Unità di crisi per l’incidente fra i due treni ad alta velocità in Spagna. Per emergenze i connazionali possono contattare il numero +390636225 oppure il Consolato Generale d’Italia a Madrid al numero +34629.842.287.

“Il mio pensiero – ha detto ancora Tajani – va alle famiglie delle vittime, ai feriti, al Re Felipe VI, al Governo e a tutto il popolo spagnolo, cui esprimo la mia vicinanza in questo terribile momento di dolore”.

“Il ministro Matteo Salvini esprime il proprio cordoglio per le vittime dell’incidente ferroviario avvenuto questa mattina in Spagna e si stringe al popolo spagnolo in queste drammatiche ore. Salvini è in costante contatto con FS per seguire la situazione e avere più informazioni possibili”, è il comunicato del Mit.