Scontro tra treni in Spagna, audio svelano le cause della strage e l'ordine errato del centro di controllo

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Tre registrazioni audio diffuse dai media locali rivelano le comunicazioni tra i conducenti e il centro di controllo nei minuti precedenti allo scontro tra treni avvenuto in Spagna, vicino a Urda, sulla linea dell’alta velocità tra Madrid e Toledo. A causare l’impatto potrebbe essere stato un ordine errato da parte del centro di controllo.

Gli audio dai treni prima dello scontro

“Riprenda la marcia normale”: è questo l’ultimo ordine impartito dal centro di controllo ferroviario di Atocha, a Madrid, ai macchinisti dei treni ad alta velocità che, poco dopo, si sarebbero scontrati.

A svelare le comunicazioni tra gli operatori ferroviari sono tre registrazioni audio diffuse dal Pais e dall’emittente nazionale Tve.

ANSA

“Il treno non mi permette di avviare il sistema Lzb. Per questo sono ancora ferma davanti al segnale d’ingresso a Urda” ha detto la conducente del treno Iryo alle 8:48.

Il centro di controllo risponde “va bene, appena può. E se ha problemi ci chiami”, invitando appunto a rimettersi in marcia.

L’errore del centro di controllo

Dai colloqui registrati non risulta che il centro di controllo abbia impartito al convoglio Ave di fermarsi, nonostante il treno Iryo avesse comunicato di essere fermo sullo stesso binario, circa 25 km più avanti.

Stando alle prime ricostruzioni, dopo lo stop provocato dalla caduta del sistema di controllo automatico Lzb, il treno Ave ha ricevuto l’autorizzazione a ripartire.

Nonostante il treno Iryo bloccasse la via sulla tratta in direzione sud, l’Ave ha ripreso la marcia a velocità normale, raggiungendo i 200 km/h.

I protocolli di sicurezza prevedono in questi casi di procedere in modalità “a vista”, con limite massimo di 40 km orari.

Anche italiani tra le vittime in Spagna

Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte nell’area in cui è avvenuta la tragedia, a Urda, vicino Toledo. Il bilancio delle vittime è di 68 morti e oltre 180 feriti, alcuni in condizioni gravissime.

Tra i passeggeri coinvolti anche nove cittadini italiani. Cinque sono stati recuperati e le loro condizioni sono stabili. Un sesto è ricoverato all’ospedale di Toledo.

In mattina è stata ritrovata anche una delle tre donne disperse, che ha dichiarato di stare bene. Proseguono le ricerche per le altre due donne italiane che viaggiano a bordo dei treni scontratisi.